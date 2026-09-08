قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإعلام اليمني ينتقد بيان المبعوث الأممي ويتهم الحوثيين ببدء التصعيد
3 خيارات أمام الإدارة.. شبانة يكشف موقف أحمد فتوح من التجديد للزمالك
مشروع «إي يو كافي».. كيف تدعم مصر الميكنة الزراعية ورفع إنتاجية المزارعين؟
أدعية السجود.. ردد أجمل الدعوات في صلاة الفجر لطلب الرحمة والمغفرة
قبل ما تدّعي الإفلاس.. القانون يلاحق المتلاعبين بهذه العقوبات
4 نعوش من أسرة واحدة.. أهالي المحلة يشيعون ضحايا حادث مطروح بجنازة مهيبة
بتخفيضات 50%.. محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلًا مدارس» بكورنيش النيل
إيه الحلاوة دي.. رونالدو وميسي وصلاح ومودريتش بإطلالة الثمانينات
وكيل أحمد فتوح يكشف مفاجأة: تلقى عرضين من تركيا والسعودية في كأس العالم
مهلة حتى 16 سبتمبر.. تفاصيل اجتماع حسين لبيب مع لاعبي الزمالك بشأن المستحقات
وزير الخارجية الكوبي: لا مفاوضات مع واشنطن رغم الحصار «الإبادي»
مدافع صلب ومؤثر.. مدرب نيس يشيد بقدرات محمد عبد المنعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. حملة موسعة لتحقيق الانضباط ورفع الإشغالات بشوارع المدينة

حملة أمنية ببني سويف
حملة أمنية ببني سويف

قاد اللواء الدكتور عماد بركات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، حملة موسعة لمتابعة الانضباط بالشارع السويفي ورفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

ورافق مدير الأمن خلال الجولةمحمد بكري رئيس مدينة بني سويف، والعميد محمود الخولي رئيس قسم شرطة المرافق، والعميد محمد جنيدي مدير مرور بني سويف، ونواب رئيس المدينة أحمد عبد الصمد وناصر غانم، إلى جانب رؤساء المناطق وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وشملت الجولة المرور الميداني على كورنيش النيل، والطريق الدائري، ومنطقة الشلال، وشارع عبد السلام عارف، والشارع الرياضي، وميدان المديرية، لمتابعة حالة الشوارع والتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين والسيارات.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم تحرير محاضر لإدارة وتشغيل محال دون ترخيص، إلى جانب تحرير محاضر إشغالات.

ومن جانبه، أكد محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، أهمية الحملات المشتركة في تحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام، مشيدًا بالدعم والتعاون المستمر من مديرية أمن بني سويف والأجهزة الأمنية، وما تقوم به من جهود ميدانية في هذا الملف، مؤكدًا أن اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، يوجه باستمرار بتكثيف الحملات الميدانية ومتابعة الشوارع والتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكدت الأجهزة الأمنية والتنفيذية استمرار الحملات والتواجد الميداني والتعامل الفوري مع مختلف صور التعدي على الطريق العام، بما يسهم في تحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بني سويف حملة ببني سويف امن بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع 800 جنيه ومفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

وزارة التربية في دولة الكويت

الكويت تنهي خدمات 7 آلاف معلم من جنسيات عربية وأخرى لسد فائض الكوادر التعليمية

السفير حمد المشعان

بعد القصف الإيراني.. الكويت: نريد ردعا عربيا لمواجهة كل مصادر الاعتداءات

أسعار الذهب تتراجع اليوم في مصر

صدمة في أسواق الذهب.. وعيار 21 يتراجع اليوم

شوبير

لقطة لم تظهر على الشاشة.. شوبير يكشف ماذا فعل قبل ركلة جزاء برشلونة

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام: وقف بث برنامج الكورة مع صادق على قناة الحدث اليوم

ترشيحاتنا

أكلة سريعة للانش بوكس

راحة من حيرة كل يوم الصبح .. أكلة سريعة وجاهزة للانش بوكس

الكوليسترول

ماذا يحدث للكوليسترول داخل الجسم عند تناول بذور الكتان؟

اللانش بوكس

قبل المدارس.. استشاري تكشف أفضل أنواع اللانش بوكس الموجودة في السوق

بالصور

الدراجات النارية تقود نمو السوق.. 38 ألف موتوسيكل جديد في شهر واحد

الدراجات النارية
الدراجات النارية
الدراجات النارية

أكثر 5 سيارات مبيعا خلال أغسطس 2026 في مصر

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

فريق تويوتا جازو يحتفل بثلاثية تاريخية في رالي باراجواي للسيارات

فريق تويوتا جازو
فريق تويوتا جازو
فريق تويوتا جازو

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير
طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير
طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد