بني سويف.. حملة موسعة لتحقيق الانضباط ورفع الإشغالات بشوارع المدينة

قاد اللواء الدكتور عماد بركات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، حملة موسعة لمتابعة الانضباط بالشارع السويفي ورفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

ورافق مدير الأمن خلال الجولةمحمد بكري رئيس مدينة بني سويف، والعميد محمود الخولي رئيس قسم شرطة المرافق، والعميد محمد جنيدي مدير مرور بني سويف، ونواب رئيس المدينة أحمد عبد الصمد وناصر غانم، إلى جانب رؤساء المناطق وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وشملت الجولة المرور الميداني على كورنيش النيل، والطريق الدائري، ومنطقة الشلال، وشارع عبد السلام عارف، والشارع الرياضي، وميدان المديرية، لمتابعة حالة الشوارع والتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين والسيارات.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم تحرير محاضر لإدارة وتشغيل محال دون ترخيص، إلى جانب تحرير محاضر إشغالات.

ومن جانبه، أكد محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، أهمية الحملات المشتركة في تحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام، مشيدًا بالدعم والتعاون المستمر من مديرية أمن بني سويف والأجهزة الأمنية، وما تقوم به من جهود ميدانية في هذا الملف، مؤكدًا أن اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، يوجه باستمرار بتكثيف الحملات الميدانية ومتابعة الشوارع والتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكدت الأجهزة الأمنية والتنفيذية استمرار الحملات والتواجد الميداني والتعامل الفوري مع مختلف صور التعدي على الطريق العام، بما يسهم في تحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.