بتخفيضات 50%.. محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلًا مدارس» بكورنيش النيل

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معرض «أهلًا مدارس» المقام باستراحة المحافظ القديمة على كورنيش النيل بمدينة المنيا، لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، وأحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، والمهندسة هايدي كمال، مدير الإصلاح الزراعي بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ورجال الأعمال والشركات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المعرض الرئيسي يأتي بالتعاون بين محافظة المنيا والغرفة التجارية ومكتبات الجملة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارتي التموين والزراعة، ويستهدف بالدرجة الأولى تخفيف الأعباء عن الأسر ومساندة أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن نسب التخفيضات تتراوح بين 15% و50% مقارنة بالأسعار خارج المعرض، مع استمرار المتابعة اليومية للتأكد من جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المعلنة.

ووجّه محافظ المنيا الشكر إلى وزارتي التموين والزراعة، والغرفة التجارية، وأصحاب المكتبات والمصانع والعارضين والداعمين للمعرض، وكافة المشاركات المجتمعية التي تضع مصلحة المواطن ورضاه في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والغرفة التجارية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد اللواء عماد كدواني استمرار التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المراكز والقرى، لافتًا إلى إقامة 80 معرضًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث شهد اليوم افتتاح عدد من معارض "أهلاً مدارس" على مستوى مراكز المحافظة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على أن تستمر هذه المعارض طوال شهر سبتمبر، بما يتيح للمواطنين الحصول على المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة بالقرب من محل إقامتهم.

ودعا المحافظ المواطنين وأهالي المنيا إلى الاستفادة من المنتجات والمستلزمات المتاحة داخل المعارض، والاستفادة من نسب التخفيضات المعلنة، مؤكدًا استمرار الأجهزة التنفيذية في متابعة حركة البيع والأسعار وجودة المنتجات طوال فترة إقامة المعارض.

ومن جانبه، أكد أحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، التزام العارضين بثبات نسب التخفيضات المعلنة طوال فترة إقامة المعرض، مشيرًا إلى وجود لجان لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين، بما يضمن حصول المواطنين على السلع بالأسعار المخفضة المعلنة.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالمنيا أن المعرض يضم نحو 76 عارضًا، من بينهم 40 باكية للأدوات والمستلزمات المدرسية، والشنط، والأحذية، والزي المدرسي لمختلف المراحل التعليمية، بتخفيضات تصل إلى 50%، بالإضافة إلى 36 باكية للسلع الغذائية بخصومات تصل إلى 35%، وتشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والدقيق والسمن، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والبيض ومنتجات وزارة الزراعة، بأسعار مناسبة.

وقال المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية شكّلت لجانًا رقابية وتفتيشية متخصصة للتواجد الميداني المستمر داخل المعرض، لمتابعة التزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة، والتأكد من مطابقة السلع المعروضة للمواصفات القياسية واشتراطات الجودة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومختلف السلاسل التموينية لضمان استمرار تدفق الكميات المعروضة وتجديد المخزون بصورة مستمرة، إلى جانب توفير منافذ وسيارات متحركة تجوب المراكز والقرى الأكثر احتياجًا، لتوفير السلع والمستلزمات بنفس نسب التخفيضات، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.