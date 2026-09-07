قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟.. خالد الجندي يفسر
كان يتواصل مع زوجته.. القبض على عامل هدد شخصا بعد فضح أمره بالإسكندرية
لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟.. خالد الجندي يفسر
تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ«خلية الجهاد» الإرهابية لـ 23 سبتمبر
القبض على شخص ادعى محاولة سرقة زوج طليقته له في القاهرة
بجوائز ربع مليون جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة الأصوات الندية للابتهال والأذان
هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه؟
تعدى على المواطنين .. القبض على شخص صدم سيدة بدراجة نارية بالدقهلية
رئيس الوزراء يبحث مع البنك المركزي الملفات الاقتصادية ذات الأولوية
مرحلة جديدة من التحالف.. افتتاح أول جسر بري بين كوريا الشمالية وروسيا
وزير الخارجية: مصر تطرح رؤية لتعزيز الأمن القومي العربي وبناء قدرة عربية جماعية لمواجهة التهديدات
بلجيكا ترفض دعم إنفانتينو لولاية جديدة في رئاسة الفيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري.. إجراء 4392 عملية قلب للأولى بالرعاية بالمنيا

إجراء عمليات
إجراء عمليات
ايمن رياض

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، أعلنت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، إجراء عمليات قلب لـ 4392 مريضًا من الأسر الأولى بالرعاية بالمجان تمامًا، وذلك من مختلف قرى ومراكز ونجوع المحافظة.

وأكد  عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن التنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية الأورمان، يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والأهلي لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيدًا بالدور الميداني الفعال الذي تلعبه الجمعية في دعم منظومة الرعاية الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية التضامن الاجتماعي تقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية والمبادرات المجتمعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، خاصة في المناسبات الإنسانية التي تسلط الضوء على أهمية التكافل الاجتماعي مثل اليوم العالمي للعمل الخيري.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، أن هذه التدخلات الطبية تأتي في إطار استراتيجية الجمعية لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا، ورفع العبء المالي عن كاهل الأسر غير القادرة، مشيرًا إلى أن إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية يُمثل حبل نجاة لإنقاذ حياة مئات المرضى وإعادة الأمل لأسرهم.

وأضاف "فؤاد" أن الجمعية مستمرة في تنظيم القوافل الطبية المجانية بالتعاون مع أفضل المستشفيات والمراكز المتخصصة، لضمان وصول الخدمة الطبية بجودة عالية لمستحقيها في أقصى القرى والمناطق النائية بالمنيا.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في إجراء آلاف العمليات الجراحية الدقيقة في القلب للمرضى غير القادرين على مستوى جمهوريه مصر العربية، والتي شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة الاستكشافية والعلاجية وتغيير الصمامات، وذلك بالتعاون مع كبار الأطباء والأساتذة المختصين وأفضل المؤسسات الطبية.

المنيا إجراء عملية الأورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

الاهلي

محلل أداء يكشف عن أهم ميزة في الأهلي مع الحسين عموتة

البنزين

هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

وزير الصحة

قرارات بالجملة لوزير الصحة خلال رئاسته لجنة صوت المريض

وزير الصحة

الصحة: تطوير منظومة تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب يعزز جودة الخدمات وسلامة المرضى

نقابة الصحفيين

استمرار قبول طلبات التقدم لمسابقة "جوائز الصحافة المصرية"

بالصور

تحذير لمستخدمي إنستجرام.. صورك قد تحصل على علامة الذكاء الاصطناعي بالخطأ

إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

مع عودة المدارس.. طريقة عمل لانشون الفراخ | زى الجاهز

لانشون الفراخ
لانشون الفراخ
لانشون الفراخ

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل

الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد