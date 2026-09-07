بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري.. إجراء 4392 عملية قلب للأولى بالرعاية بالمنيا

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، أعلنت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، إجراء عمليات قلب لـ 4392 مريضًا من الأسر الأولى بالرعاية بالمجان تمامًا، وذلك من مختلف قرى ومراكز ونجوع المحافظة.

وأكد عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن التنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية الأورمان، يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والأهلي لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيدًا بالدور الميداني الفعال الذي تلعبه الجمعية في دعم منظومة الرعاية الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية التضامن الاجتماعي تقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية والمبادرات المجتمعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، خاصة في المناسبات الإنسانية التي تسلط الضوء على أهمية التكافل الاجتماعي مثل اليوم العالمي للعمل الخيري.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، أن هذه التدخلات الطبية تأتي في إطار استراتيجية الجمعية لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا، ورفع العبء المالي عن كاهل الأسر غير القادرة، مشيرًا إلى أن إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية يُمثل حبل نجاة لإنقاذ حياة مئات المرضى وإعادة الأمل لأسرهم.

وأضاف "فؤاد" أن الجمعية مستمرة في تنظيم القوافل الطبية المجانية بالتعاون مع أفضل المستشفيات والمراكز المتخصصة، لضمان وصول الخدمة الطبية بجودة عالية لمستحقيها في أقصى القرى والمناطق النائية بالمنيا.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في إجراء آلاف العمليات الجراحية الدقيقة في القلب للمرضى غير القادرين على مستوى جمهوريه مصر العربية، والتي شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة الاستكشافية والعلاجية وتغيير الصمامات، وذلك بالتعاون مع كبار الأطباء والأساتذة المختصين وأفضل المؤسسات الطبية.