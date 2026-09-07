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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا.. ضخ 400 طن من 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة

محافظ المنيا يتفقد مصرية
محافظ المنيا يتفقد مصرية
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، فرع «مصرية ماركت» بمنطقة الإخصاص بمدينة المنيا، لمتابعة حركة البيع والشراء، والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

وخلال الجولة، تابع المحافظ توافر السلع والمنتجات الغذائية، واطلع على الأسعار ومدى توافر احتياجات المواطنين، مؤكدًا ضرورة استمرار ضخ السلع الأساسية بصورة منتظمة، مع المتابعة الدورية للمخازن ومنافذ البيع؛ لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بالكميات المطلوبة، ومنع حدوث أي نقص في المعروض.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أنه تم ضخ 12 سلعة أساسية بإجمالي 400 طن من خلال 24 فرعًا من فروع «مصرية ماركت» بمختلف مراكز المحافظة، مع استمرار ضخ باقي السلع تباعًا لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أن السلع التي تم ضخها تشمل السكر والزيت والدقيق واللحوم، والبيض، إلى جانب عدد من السلع الغذائية الأخرى، مؤكدًا توافر السلع بالكميات والأسعار المقررة، وبنفس مستوى الجودة، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى توافر 22 فرعًا على مستوى المحافظة، تم إنشاؤها بمعرفة الوحدات المحلية، بما يسهم في زيادة منافذ توزيع السلع وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح حول محتويات الفرع ونوعية السلع المتوافرة به، حيث أوضح محمد عبد العزيز، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة، أن الفرع يقوم بصرف المقررات التموينية بإجمالي 33 صنفًا، مشيرًا إلى توافر المنحة المقرر تفعيلها اعتبارًا من 10 سبتمبر الجاري، والتي تشمل 12 صنفًا من السلع الأساسية.

وأضاف أن الفرع يضم أيضًا مجموعة من السلع الحرة التي يتم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، تتراوح نسبة التخفيض بها بين 10% و30% مقارنة بأسعارها في الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وشدد اللواء عماد كدواني على استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للأسواق ومنافذ بيع السلع، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، والتصدي لأي محاولات للمغالاة أو استغلال المواطنين، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لاستقرار الأسواق.

وأكد المحافظ أهمية استمرار ضخ السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين، مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، موجهًا بتكثيف المعروض من السلع ومتابعة أسعارها بشكل مستمر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفير احتياجاتها.

وفي ختام الجولة، أكد اللواء كدواني أن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية يمثل أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة ضمان توافر السلع وتنوعها بصورة مستمرة وبكميات وأسعار مناسبة، مع المتابعة الدورية لمستويات المعروض بالأسواق ومنافذ البيع.

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لوزارة التموين والعاملين بالفرع، لما يبذلونه من جهود في توفير السلع وتقديم الخدمات التموينية للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا .

المنيا محافظ المنيا تفقد سلع اسعار أسواق

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