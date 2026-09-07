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موعد شهر رمضان 2027 وأول أيام عيد الفطر.. الحسابات الفلكية: باق 153 يوما
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد شهر رمضان 2027 وأول أيام عيد الفطر.. الحسابات الفلكية: باق 153 يوما

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
عبد الرحمن محمد

موعد شهر رمضان 2027.. يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم موعد حلول شهر رمضان المبارك لعام 2027، بالتزامن مع اقتراب الشهر الكريم وفقًا لما تشير إليه الحسابات الفلكية الخاصة بالعام الهجري 1448، وسط اهتمام بمعرفة موعد بداية الصيام وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وحسب الحسابات الفلكية، يفصلنا 153 يومًا عن شهر رمضان 2027، حيث تشير التوقعات إلى أن غرة شهر رمضان لعام 1448 هجريًا ستكون يوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2027، على أن يستمر الشهر وفقًا للرؤية الشرعية للهلال.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2027 سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 مارس، وفقًا للتقديرات الفلكية المتعلقة بمواعيد ولادة الهلال وبداية ونهاية الشهر الهجري.

ويظل تحديد بداية شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر مرتبطًا بالرؤية الشرعية للهلال، إذ تمثل الحسابات الفلكية وسيلة لتحديد المواعيد المتوقعة للشهر الكريم والأعياد، بينما يتم إعلان المواعيد النهائية وفق الإجراءات الشرعية والرسمية المعمول بها.

التقويم الهجري يعتمد على دورة القمر

ويعتمد التقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي بشكل أساسي على دورة القمر حول الأرض، إذ ترتبط بداية الأشهر الهجرية ونهايتها بحركة القمر، ويبلغ عدد أشهر السنة الهجرية 12 شهرًا تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة.

وتأتي أشهر السنة الهجرية بالترتيب التالي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويختلف التقويم الهجري عن التقويم الميلادي في أن السنة القمرية أقصر من السنة الشمسية، وهو ما يجعل شهر رمضان ينتقل تدريجيًا بين فصول السنة المختلفة من عام إلى آخر.

بداية التقويم الهجري وارتباطه بالهجرة النبوية

ويرتبط اعتماد التقويم الهجري تاريخيًا بعهد الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حيث جرى اتخاذ هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرجعًا لبداية التأريخ الهجري.

ويُعرف هذا التقويم بالتقويم الإسلامي أو القمري، ويُستخدم في عدد من الدول العربية والإسلامية إلى جانب التقويم الميلادي، كما تعتمد عليه المناسبات الدينية في تحديد مواعيد شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى وغيرها من المناسبات المرتبطة بالشهور الهجرية.

ومع اقتراب رمضان 2027، تتزايد عمليات البحث عن موعد شهر رمضان، وعدد الأيام المتبقية على الشهر الكريم، إلى جانب موعد عيد الفطر، خاصة مع اعتماد كثير من الأسر على هذه المواعيد في تنظيم الاستعدادات للشهر الفضيل والإجازات والمناسبات المرتبطة به.

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