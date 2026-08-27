متبقي كام يوم؟.. موعد شهر رمضان 2027 فلكياً في مصر| العد التنازلي لأول أيام الصيام

تتسارع نبضات القلوب شوقاً وتتجه الأبصار نحو السماء ترقباً لنسائم الشهر الفضيل، حيث بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجرياً، ومع إعلان الحسابات الفلكية عن الموعد المرتقب لبداية الصيام، تتزايد معدلات البحث عن موعد أول أيام الشهر الكريم فلكياً، وعدد أيامه، وموعد عيد الفطر المبارك، حيث يأتي هذا الاستعداد المبكر ليجسد مدى تعلق المسلمين بأجواء الروحانيات والرحمة، متطلعين لأيام عاطرة بالقرآن والقيام والتقرب إلى الله.

موعد شهر رمضان 2027

تشير الحسابات الفلكية، إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 1448 هجريًا سيوافق يوم الاثنين 8 فبراير 2027، على أن يتم تحديد الموعد رسميًا بعد استطلاع هلال شهر رمضان والإعلان من الجهات المختصة، فيما يتراوح عدد أيام الشهر بين 29 و30 يومًا وفقًا لنتائج الرؤية الشرعية.

وتتوقع الحسابات الفلكية أن يحل عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 مارس 2027، مع التأكيد على أن الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان ونهايته يعتمد على ثبوت رؤية الهلال والإعلان الرسمي من الجهات المختصة.



شهر ربيع الأول 1448 هجريا

أوضحت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، أن يوم الجمعة 14 أغسطس 2026، يوافق غرة شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريًا، وذلك عقب استطلاع هلال الشهر من خلال لجان الرؤية الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

التقويم الهجري

نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي «1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادي الأول - 6 جمادي الآخر - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذي القعدة - 12 ذي الحجة».

ويُعرف التقويم الهجري أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، وهو نظام يعتمد على دورة القمر في تحديد بداية الأشهر ونهايتها، وتستخدمه بعض الدول العربية، ومنها السعودية، كتقويم رسمي للدولة، وقد أُنشئ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، واتُخذت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مرجعًا لبداية السنة الهجرية، ولذلك سُمي بالتقويم الهجري.