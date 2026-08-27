إعارة لـ توتنهام.. اتحاد الكرة: نتمنى التوفيق لـ عمر مرموش في خطوته الجديدة بمشواره الاحترافي

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة للاعب المنتخب المصري عمر مرموش، بعد انتقاله إلى نادي توتنهام الإنجليزي قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال منافسات الموسم الكروي الجديد.

وقال اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “‏نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري عمر مرموش في خطوته الجديدة بمشواره الاحترافي".

توتنهام يضم عمر مرموش من مانشستر سيتي

وأوضح مانشستر سيتي في بيان رسمي أن الدولي المصري عمر مرموش سينتقل إلى صفوف توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان مرموش انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025، وخاض مع الفريق 62 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا.

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسميًا تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي، لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال منافسات الموسم الكروي الجديد.

عمر مرموش يرتدي القميص رقم 22

وكشف توتنهام عن ارتداء عمر مرموش القميص رقم 22 مع الفريق اللندني، في خطوة تأتي ضمن تحركات إدارة النادي لإعادة بناء صفوف الفريق وتدعيمه بعدد من العناصر القادرة على المنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم النادي اللندني اتفاقه مع مانشستر سيتي بشأن انتقال النجم المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يتيح لتوتنهام إمكانية شراء عقد اللاعب بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مرموش يجتاز الفحوصات الطبية

وكان عمر مرموش قد خضع للفحوصات الطبية اللازمة داخل نادي توتنهام، ونجح في اجتيازها، قبل توقيع عقود انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق.

ويأتي انتقال اللاعب المصري إلى توتنهام في الوقت الذي يبحث فيه النادي عن تعزيز قوته الهجومية، بعدما استهل مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة أمام برينتفورد بثلاثة أهداف دون مقابل.

رغبة في المشاركة بصورة أكبر

وبذل توتنهام محاولات مكثفة لحسم صفقة عمر مرموش، في ظل رغبة اللاعب المصري في الحصول على مساحة أكبر للمشاركة بصورة أساسية، بعدما واجه منافسة قوية على مركزه خلال تجربته مع مانشستر سيتي.

وكان مرموش قد بدأ الموسم مع مانشستر سيتي من على مقاعد البدلاء، خلال مواجهة بورنموث في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف على ملعب «الاتحاد».

راتب مرموش يثير الاهتمام في توتنهام

ووفقًا لما أورده موقع «بلانيت فوتبول»، يحصل عمر مرموش على راتب أسبوعي يقدر بنحو 295 ألف جنيه إسترليني مع مانشستر سيتي، وهو ما يجعله حريصًا على الحصول على راتب قريب من القيمة نفسها في حال انتقاله إلى توتنهام، دون التنازل عن جزء كبير من مستحقاته الحالية.

وفي حال حصول النجم المصري على الراتب ذاته مع توتنهام، فإنه سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا داخل صفوف الفريق بفارق واضح عن أقرب زملائه، وهو الأمر الذي قد يدفع إدارة النادي إلى إعادة النظر في هيكل الرواتب داخل غرفة الملابس.

مرموش يتفوق على نجوم توتنهام في قائمة الرواتب

ويأتي الهولندي ميكي فان دي فين في المركز الثاني بقائمة أعلى لاعبي توتنهام أجرًا، براتب أسبوعي يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني، بينما يحتل الإيطالي ساندرو تونالي المركز الثالث براتب يصل إلى 195 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويتساوى الهولندي تشافي سيمونز مع تونالي في قيمة الراتب الأسبوعي، بحصول كل منهما على 195 ألف جنيه إسترليني، فيما يأتي البرتغالي ماتيوس فرنانديز في المركز الخامس براتب أسبوعي يبلغ نحو 175 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب هذه الأرقام، فإن حصول عمر مرموش على راتبه الحالي مع توتنهام سيجعله يتقاضى نحو 95 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا أكثر من أقرب منافسيه في قائمة أصحاب أعلى الرواتب داخل الفريق، بما يعكس القيمة المالية الكبيرة التي يحظى بها اللاعب المصري.