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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الاحتفال بالمولد ليس بدعة.. والنبي احتفى بيوم مولده بالصيام

خالد الجندي
خالد الجندي
إيمان طلعت

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التشكيك في الاحتفال بالمولد النبوي يتجاهل دلالات مهمة في النصوص والمعاني، موضحًا أن يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس يومًا عاديًا.

الاحتفال بالمولد النبوي 

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن السماء نفسها احتفت بميلاد الأنبياء، مستشهدًا بقول الله تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: "وسلام عليّ يوم وُلدت ويوم أموت ويوم أُبعث حيًا"، وكذلك قوله عن سيدنا يحيى: "وسلام عليه يوم وُلد ويوم يموت ويوم يُبعث حيًا"، مؤكدًا أن اقتران يوم الميلاد بـ"السلام" يدل على مكانته وقدسيته وما يحمله من فرح وسرور.

وأضاف أن من يتساءل عن عدم احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد، يُقال له إن النبي كان يصوم يوم الاثنين، ويعلل ذلك بقوله: "ذاك يوم وُلدت فيه"، ما يدل على أن يوم الميلاد له خصوصية وليس يومًا عاديًا.

وأشار إلى أن عدم تحديد يوم ثابت للمولد النبوي على وجه الدقة قد يحمل حكمة، وهي توسيع دائرة الفرح والاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يقتصر على يوم واحد، بل يمتد طوال العام.

وتابع أن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم هو في حقيقته احتفال بالحياة نفسها، مستشهدًا بقوله تعالى: "استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم"، موضحًا أن حياة الإنسان الحقيقية تكون باتباع النبي، وبالتالي فإن الاحتفاء به هو احتفاء بالحياة والقيم التي جاء بها.

وشدد على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم والفرح بمولده يعكس الامتنان لنعمة الهداية، داعيًا إلى تحويل هذا الحب إلى سلوك عملي يعبر عن حقيقة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

خالد الجندي الاحتفال بالمولد النبوي ليس بدعة النبي احتفى بيوم مولده بالصيام الاحتفال بالمولد النبوي

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