محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للنقل الجماعي لربط المحافظة بالقاهرة الكبرى

دشن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المرحلة الثانية من منظومة خطوط النقل الجماعي بمدينة القناطر الخيرية، لربط مدن ومراكز المحافظة بشبكة القاهرة الكبرى، في خطوة تستهدف تعزيز خدمات النقل، وتيسير حركة المواطنين والطلاب، ورفع كفاءة الربط مع القاهرة الكبرى وذلك تزامنا مع احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي، وقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.



وتضم المرحلة الجديدة 13 خط سير بإجمالي 60 أتوبيسًا، بما يسهم في زيادة الطاقة التشغيلية وتقليل فترات الانتظار، مع التوسع تدريجيًا في أعداد الأتوبيسات العاملة على الخطوط خلال المراحل المقبلة، بما يسهم في تحسين انتظام الخدمة، خاصة خلال ساعات الذروة.



ووجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتخصيص خصم بنسبة 25% للطلاب على قيمة التذكرة، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، دعمًا للطلاب وأسرهم، وتيسيرًا لرحلاتهم اليومية إلى المدارس والجامعات، بما يسهم في تخفيف أعباء التنقل وتشجيع الطلاب على الاستفادة من منظومة النقل الجماعي الجديدة.



وأكد محافظ القليوبية أن التوسع في منظومة النقل الجماعي يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، وفي إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير خدمات النقل وتحسين مستوى الانتقال بين مدن ومراكز القليوبية والقاهرة الكبرى، مشيرًا إلى استمرار متابعة معدلات التشغيل والتوسع في الخطوط وأعداد الأتوبيسات وفقا للاحتياجات الفعلية وحجم الطلب.