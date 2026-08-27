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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أوهمها أنه ضابط.. سقوط نصاب البدلة الميري المتهم بالاستيلاء على أموال سيدة بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من تعرضها للنصب والاحتيال على يد أحد الأشخاص، بعدما أوهمها بأنه ضابط شرطة بمحافظة القليوبية، واستولى منها على مبالغ مالية بزعم الدخول معها في شراكة.

كواليس الواقعة 

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد صاحبة المنشور، وتبين أنها مالكة عربات مشروبات ومقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وبسؤالها، أفادت بأنها تعرفت على المشكو في حقه خلال عام 2022، حيث أوهمها بأنه ضابط شرطة، وكانت قد شاهدته مرتديًا الملابس الأميرية، قبل أن يعرض عليها الدخول معه في شراكة بمغسلة سيارات مقابل الحصول على أرباح شهرية، فتحصل منها على مبلغ مالي، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ عام 2025، ولم يُعد إليها المبلغ، ما دفعها إلى نشر تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط المتهم ومصدر الملابس الأميرية

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه يعمل مشرف مبيعات بإحدى شركات تصنيع الملابس، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحا أنه ارتدى الملابس الأميرية لإيهام السيدة بكونه ضابط شرطة، بهدف النصب والاحتيال عليها والاستيلاء على أموالها.

وأضاف أنه تخلص من الملابس بإلقائها في أحد المصارف المائية، عقب علمه بقيام الشاكية بنشر تفاصيل الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبإرشاده، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الذي تحصل منه على الملابس الأميرية، وتبين أنه مالك محل للمهمات العسكرية وله معلومات جنائية، ومقيم بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سقوط المتهم المتهم بالنصب النصب على أموال سيدة الأجهزة الأمنية البدلة الميري

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