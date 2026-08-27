انهيارات أرضية وفيضانات في وسط اليابان إثر سقوط أمطار غزيرة.. ورفع مستوى التحذير لأعلى درجة

شهدت أجزاء من وسط اليابان انهيارات أرضية وفيضانات غثر هطول أمطار غزيرة، اليوم الخميس، مع ورود تقارير عديدة عن غرق سيارات ونداءات استغاثة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا خاصا من الأمطار الغزيرة لبعض المناطق في محافظتي إيشيكاوا وتوياما، وحذرت السكان بضرورة الإخلاء أو اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامتهم في ظل ظروف تهدد حياتهم.

وصدر التحذير من المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى للتحذير من الأمطار الغزيرة، ويشير إلى احتمال وقوع كارثة أو قرب وقوعها لبلديات من بينها هيمي في محافظة توياما وهاكوي وشيكا وهوداتسوشيميزو، وناكانوتو في محافظة إيشيكاوا.

وحثت السلطات السكان على الالتزام بتوجيهات السلطات المحلية بشأن الإخلاء، وتوخي الحذر من الانهيارات الأرضية. ووجه نداء لنحو 180 ألف شخص في خمس بلديات في المحافظتين إلى اتخاذ تدابير السلامة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن، وفقا لحكومة محافظة إيشيكاوا.