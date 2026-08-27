موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

تعيش البلاد خلال الفترة الحالية أجواء شديدة الحرارة، بالتزامن مع استمرار فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المواطنون تحسن الأجواء؛ كشف الدكتور محمد علي فهيم، مدير مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، تفاصيل الموجة الحالية، وموعد الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

وأوضح فهيم أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة يأتي في ظل استمرار فصل الصيف، مشيرًا إلى أن الصيف فلكيًا ينتهي بعد نحو 24 يومًا، بينما قد تستمر الأجواء الحارة مناخيًا لفترة أطول، خاصة مع طبيعة شهر أغسطس وارتفاع الطاقة الحرارية المصاحبة له.

القبة الحرارية وراء ارتفاع درجات الحرارة

وقال الدكتور محمد علي فهيم، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية يرتبط بتأثير ظاهرة القبة الحرارية على البحر المتوسط، والتي تعمل على حبس الحرارة، ما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن هذه الظروف الجوية تؤدي إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية المعتادة بالنسبة لهذا الوقت من العام، وهو ما يزيد من الإحساس بحدة الطقس، خاصة خلال فترات النهار.

الحرارة تقترب من 40 درجة في القاهرة

وأشار مدير مركز معلومات تغير المناخ إلى أن درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري وصلت إلى نحو 40 درجة مئوية، بينما ارتفعت درجات الحرارة المحسوسة إلى ما بين 41 و42 درجة مئوية.

وأضاف أن مناطق من جنوب البلاد والصعيد سجلت درجات حرارة أعلى، وصلت إلى نحو 44 درجة مئوية، الأمر الذي يعكس شدة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد حاليًا.

وأكد فهيم أن ارتفاع الإحساس بالحرارة لا يرتبط فقط بدرجة الحرارة المسجلة، وإنما يتأثر أيضًا بارتفاع الطاقة الحرارية خلال شهر أغسطس، وهو ما يجعل الأجواء أكثر إجهادًا للمواطنين، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس.

أغسطس من أكثر أشهر الصيف حرارة

وأوضح فهيم أن شهر أغسطس يتميز بارتفاع الطاقة الحرارية، ولذلك يشعر المواطنون بقوة موجات الحر خلاله، حتى في الأيام التي لا تسجل فيها درجات الحرارة أرقامًا قياسية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة يعد من سمات فصل الصيف، مؤكدًا أن انتهاء الصيف فلكيًا لا يعني بالضرورة انتهاء الأجواء الحارة بشكل فوري، إذ يمكن أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة لفترة خلال شهر سبتمبر قبل حدوث تحسن تدريجي في حالة الطقس.

نصائح مهمة لمواجهة موجة الحر

وشدد مدير مركز معلومات تغير المناخ على ضرورة اتباع عدد من الإجراءات الوقائية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، خاصة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، باعتبارها الفترة الأكثر تأثيرًا على الجسم.

ونصح المواطنين بارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة ذات ألوان فاتحة، مع ضرورة تغطية الرأس عند الخروج والتعرض لأشعة الشمس، إلى جانب الاهتمام بشرب كميات كافية من السوائل على مدار اليوم لتعويض ما يفقده الجسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما دعا إلى تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، بالإضافة إلى تجنب الإفراط في تناول المشروبات والمأكولات الغنية بالسكريات، خاصة خلال فترات التعرض للحرارة المرتفعة.

انكسار تدريجي لموجة الحر خلال أيام

وبشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، كشف الدكتور محمد علي فهيم أن الموجة الحارة الحالية من المتوقع أن تشهد انكسارًا تدريجيًا خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وأوضح أن هذا الانخفاض يرتبط بتأثر البلاد بكتلة هوائية شمالية أقل حرارة من الكتلة المؤثرة حاليًا، وهو ما يساعد على تراجع درجات الحرارة تدريجيًا وتحسن الأجواء مقارنة بالفترة الحالية.

وأكد أن هذا الانخفاض لا يعني انتهاء فرص تعرض البلاد لموجات حارة أخرى خلال الفترة المتبقية من فصل الصيف، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة يظل واردًا خلال شهر أغسطس، قبل أن تبدأ الأجواء في التحسن تدريجيًا مع الاقتراب من شهر سبتمبر.

متى تتحسن الأجواء؟

وتشير تصريحات خبير المناخ إلى أن المواطنين أمام تحسن تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الأجواء الصيفية الحارة ستظل حاضرة لبعض الوقت.

ويُنصح خلال هذه الفترة بالالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة في أوقات الذروة، مع تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس المناسبة لطبيعة الطقس، لحين استقرار درجات الحرارة بصورة أكبر مع اقتراب نهاية فصل الصيف.