بالأسود القصير.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

تفاصيل إطلالة ميرنا جميل..

وخطفت ميرنا جميل الأنظار، بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان قصير باللون الأسود،تكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل تحرص دائماً على مشاركة جمهورها أجواء رحلاتها وإطلالاتها الصيفية، والتي تحظى بإعجاب واسع وتفاعل كبير من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



