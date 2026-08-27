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رقص خادش وحشيش.. القبض على صانعتي محتوى في التجمع بتهمة نشر مقاطع مخلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رقص خادش وحشيش.. القبض على صانعتي محتوى في التجمع بتهمة نشر مقاطع مخلة

صانعي محتوى
صانعي محتوى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعتي محتوى بعد رصد نشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام المذكورتين بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتهما على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرتا خلالها وهما تؤديان حركات راقصة بملابس وصفتها الأجهزة الأمنية بأنها خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين أثناء وجودهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وعُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما، إلى جانب سلاح أبيض وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما، أقرتا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والعرض على جهات التحقيق المختصة.

الداخلية صانعي محتوى السوشيال ميديا

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