تنزانيا أم رواندا.. التصنيف يثير قلق حسام حسن قبل ودية أكتوبر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن اتحاد الكرة تلقى موافقة من منتخبات تنزانيا ورواندا وإريتريا على مواجهة منتخب مصر أحد أيام ٤ أو ٥ أو ٦ أكتوبر المقبل في القاهرة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، رغم موافقة ٣ منتخبات لكن حسام حسن طلب مخاطبة منتخبات أفريقية أقوى ولديها تصنيف أفضل، خوفا من مواجهة أحد المنتخبات المذكورة ما يؤثر على تصنيف الفراعنة حال حدوث نتيجة غير الفوز.

واختتم، اتحاد الكرة خاطب موريتانيا وأوغندا ومنتخبات أخرى للترتيب لودية في أكتوبر، بعدما رفض حسام حسن مواجهة كولومبيا في أمريكا بسبب بعد المسافة والسفر.

التوأم ينتظر ردود رسمية من المنتخبات التي تم مخاطبتها وفي حالة عدم الموافقة فسيلعب حسام حسن أمام تنزانيا.