منتخب مصر يضم 50 لاعبًا في القائمة المبدئية لمعسكر سبتمبر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، على قائمة مبدئية تضم ما يقرب من 50 لاعبًا، استعدادًا للمعسكر المقبل.

وعلم موقع صدي البلد أن القائمة المبدئية تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين، على أن يتم تقليصها خلال الفترة المقبلة وفقًا لمستويات اللاعبين وما سيقدمونه في الجولات المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية للفراعنة يوم 16 سبتمبر المقبل، استعدادًا لخوض مواجهتي أنجولا وجنوب السودان يومي 25 و29 سبتمبر، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

ويأتي ذلك في ظل حرص الجهاز الفني على متابعة أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية، خاصة مع استمرار منافسات الدوري الممتاز خلال الفترة الحالية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، التي تضم إلى جانبه منتخبات أنجولا وجنوب السودان ومالاوي.