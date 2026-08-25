تغييرات بالجملة في دفاع الأهلي أمام زد.. شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ملامح خط دفاع النادي الأهلي خلال مواجهة زد المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن ياسر إبراهيم بات بنسبة كبيرة قريبًا من المشاركة أساسيًا مع الأهلي أمام زد، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح أن ياسين مرعي سيعود إلى حسابات الجهاز الفني في المباراة المقبلة، بعد انتهاء فترة إيقافه، ليصبح متاحًا للمشاركة أمام زد.

وتطرق شوبير إلى موقف المغربي أشرف داري، مؤكدًا أن حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يعمل حاليًا على الجانب النفسي للاعب، من أجل تجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويأتي اهتمام الجهاز الفني بتجهيز أشرف داري، في ظل رغبة الأهلي في الاستفادة من جميع عناصر الفريق، خاصة مع تلاحم مباريات الموسم الجديد والحاجة إلى وجود أكثر من خيار في الخط الخلفي.

وكان الأهلي استهل مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بتحقيق فوز مثير على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى.

موعد مباراة الأهلي وزد

ويستعد الأهلي لمواجهة زد، يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري ومواصلة انطلاقته القوية في الموسم الجديد، بينما يأمل الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق قبل المواجهة المرتقبة.