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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس هيئة التأمينات: لن يتم إغلاق أي مصنع.. والمنظومة الجديدة ستعالج المشكلات القديمة

لقاء مستثمرو العاشر برئيس هيئة التأمينات
لقاء مستثمرو العاشر برئيس هيئة التأمينات
علياء فوزى

استقبلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، لاستعراض العديد من المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين.

وشهد اللقاء مناقشات حول المديونيات المتراكمة على المصانع وعدم صرف مستحقات المعاشات بعد بلوغ سن التعاقد وصعوبة تقديم استمارات 1و 2 و6 ، وكذلك استخراج شهادات المؤسسة الخاصة بسيارات الشركات والأعطال الناتجة عن بطئ منظومة التأمينات الإلكترونية وتعطيل أجهزة التوكن.

ومن جانبه قال الدكتور سمير عارف، رئيس حمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعية على أتم الاستعداد للتواصل الدائم مع الهيئة القومية للتأمينات بصفة يومية أو أسبوعية لنشر أى قوانين أو نشرات على المستثمرين لتكثيف نشر الوعى التأمينى وتشجيع المستثمرين على الالتزام فى السداد.

وأكد اللواء جمال عوض أنه لن يتم إغلاق أي منشأة صناعية بسبب الهيئة، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة للتأمينات هامة جداً وسيتم حل جميع المشكلات الخاصة بالمنظومة القديمة والتي بدأت منذ عام 1982، لافتاً إلى أنه  خلال منتصف التسعينات تم وضع خطة لتطوير الأنظمة وتم تشكيل لجنة لتنفيذ ذلك ولكن لم يتم تنفيذها،  وفي عام 2005 تم المحاولة مجدداً ولكن أحداث عام 2011 أوقفت كل شيء.

وتابع " خلال عام 2020 بدأنا في وضع خطة جديدة وتم الانتهاء منها خلال يوليو 2024 تدريجياً في بعض المحافظات ولكن حدثت مشكلات بعد عام ونصف وتمت معالجتها في 29/3/2026 ، لتشهد المنظومة استقرارا في المعاملات في 3/5/2026، كاشفا عن تقديم الهيئة نحو 170خدمة للجمهور ، وتتلقى 60 ألف طلب يومي".

وأوضح: الهيئة تخطط للتعامل مع المنشآت بنظام online طبقاً للمنظومة الجديدة، وسيتم تقديم الخدمات بحرية تامة فيما تعلق باستمارة 2 و6، مؤكدا أن الهيئة وضعت خطة لتطوير مقرات الهيئة على مستوى الجمهورية وفقاً للمنظومة الجديدة ونحن بصدد افتتاح فرع جديد لها بمدينة العاشر خلال شهر ونصف تيسيرا على المستثمرين.

صرف 520 مليار جنيه معاشات خلال العام 2025

وأضاف اللواء جمال عوض أن الهيئة موقفها واضح بشأن أزمة المديونيات المتراكمة على الشركات  وسيتم التعامل معها بما لا يضر جميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الهيئة صرفت معاشات خلال العام الماضي نحو 520 مليار جنيه.

وأشار رئيس هئية التأمينات، إلي أن المبالغ الإضافية سيتم تقسيطها بدون فوائد، لافتاً إلى أن السداد كان يتم بواقع دفع 15% والتقييم على 7 سنوات ، مؤكداً أنه تم تقديم مقترح بتعديل نظام السداد بمقدم 5% بدلاً من 15% والتي كان يتم العمل بها منذ عام 2023  وسيتم العمل بها من خلال المنظومة الجديدة.

واقترح الدكتور صبحي نصر،  نائب رئيس مجلس الإدارة جمعية مستثمرى العاشر بتشكيل لجنة دائمة بين الجمعية والتأمينات وعقد اجتماع شهري بالجمعية لمتابعة حل مشاكل المستثمرين  بالتعاون مع لجنة التأمينات.

وفي نهاية الاجتماع أشاد مجلس إدارة جمعية المستثمرين بدور اللواء جمال عوض وتعاونه مع المستثمرين في حل المشكلات المتعلقة بالهيئة مع المصانع.

شهد الإجتماع حضور  أعضاء مجلس الإدارة مستثمرى العاشر من رمضان، بالإضافة إلى أكثر من 100 مصنع من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية.

ورافق رئيس الهيئة القومية للتأمينات كل من سامي عبدالهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومحسن طنطاوي وكيل اول الوزارة بالهيئة القومية للتأمينات.

مستثمرو العاشر هيئة التأمينات الوعى التأمينى منظومة التأمينات الإلكترونية أزمة المديونيات

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