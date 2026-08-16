بنمو 20%.. وزير الاستثمار: تسجيل 26 ألف شركات خلال النصف الأول من 2026

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن ارتفاع عدد الشركات المؤسسة خلال النصف الأول من العام 20% لتسجل 26 ألف شركة برؤؤس مال 1.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها اليوم الأحد بحضور الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار والدكتور المهندس حسام الدين أحمد عبد الفتاح — محافظ القليوبية.

وأشار وزير الاستثمار إلى تسجيل محافظات الوجه البحري أعلى معدل نمو في تأسيس الشركات خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2026 بنسبة 50.1%.

توسيع خدمات مراكز المستثمرين

وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن خطة لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها مراكز خدمات المستثمرين لتشمل مجالات التمويل والتخصيم والتدريب وريادة الأعمال.

وأوضح فريد، أن المراكز ستستضيف تباعًا عددًا من الاتحادات والجهات المتخصصة لعرض الخدمات التي يمكن تقديمها للشركات، ومن بينها الجهات العاملة في التأمين والتمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن اتحاد التخصيم التجاري سيكون من الجهات التي يمكن أن تقدم خدمات للشركات المصدرة، خاصة الشركات التي تواجه فجوة زمنية بين تنفيذ العقود التصديرية وتحصيل مستحقاتها.

وأشار إلى أن بعض الشركات تحتاج إلى رأس مال عامل بصورة عاجلة لمواصلة الإنتاج وتنفيذ طلبات جديدة، في ظل امتداد دورة رأس المال في بعض الأنشطة التصديرية إلى 60 أو 90 يومًا.

وأكد أن تعريف المستثمرين بأدوات التمويل المتاحة، سواء من القطاع المالي المصرفي أو غير المصرفي، يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة دعم الاستثمار.