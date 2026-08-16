كان ماشي عكس.. القبض على قائد دراجة نارية ادعى سحب رخصته دون وجه حق بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد دراجة نارية من أحد ضباط المرور بالإسكندرية والزعم بقيامه بالتعدى عليه بالضرب عقب سحب رخصتى "القيادة ، التسيير" خاصته بدون وجه حق .





بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11/الجارى حال سيره بدراجته النارية بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة باب شرق قام أحد ضباط المرور بإستيقافه وسحب رخصتى "القيادة ، والتسيير" لإرتكابه مخالفات مرورية (إنتهاء رخصتى القيادة والتسيير ، عدم إرتداء غطاء الرأس الواقى)، والزعم بتعديه عليه بالضرب دون حدوث إصابات .





بمراجعة كاميرات المراقبة بمكان الواقعة تبين قيام القائم على النشر بالسير عكس الإتجاه بدراجته النارية بدائرة قسم شرطة باب شرق وقيام الضابط المشار إليه بإستيقافه وسحب رخصتى القيادة والتسيير "منتهيتين" وتسليمه إيصال السحب اللازم دون تجاوز ، وبمواجهة القائم على النشر أقر بإدعائه الكاذب وقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لغل يد الضابط عن معاودة إتخاذ إجراء قانونى حياله وتحقيق نسب مشاهدات عالية على صفحته .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .