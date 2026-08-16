القبض على شخصين يمارسان أعمال البلطجة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان حال قيامهما بممارسة أعمال البلطجة والتلويح بأيديهما بإشارات غير أخلاقية بأحد الشوارع بالإسكندرية.



بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 8 الجارى أبان تواجدهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العطارين بقصد ممارسة أعمال البلطجة على أهالى المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





