سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه | فيديو

تحدثت الفنانة سحر رامي عن تجربة زوجها الراحل الفنان حسين الإمام في تقديم برامج المقالب والتي حققت نجاحًا لافتًا ن خاصى برنامج «حسين على الهواء»، الذي لا يزال يحظى بحضور لدى الجمهور حتى الآن، مشيدة بأفكاره وطريقته المختلفة في تقديم هذا النوع من البرامج.



وخلال حديثها عن برامج المقالب، تطرقت سحر رامي إلى تجربة الفنان رامز جلال، كاشفة عن رأيها في أسلوبه وطريقة تقديمه للمقالب.

وقالت سحر رامي خلال لقائها في بودكاست Boom Shoot الذي يُعرض على قناة صدى البلد، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، إن أسلوب رامز جلال في المقالب يتسم بالعنف الزائد من وجهة نظرها، موضحة أنها تفضل الابتعاد عن متابعة هذه النوعية من البرامج.

وأضافت: «رامز من زمان عنيف زيادة، صحيح هو محقق نجاح طبعًا ربنا يسعده ويكمل له نجاحه، ولكنه عنيف زيادة».

وأوضحت سحر رامي أنها ترفض أن تتضمن المقالب أي إساءة أو إهانة للضيوف، قائلة: «ما يصحش تهين الضيوف برضه مهما كانت مكانتهم وقيمتهم، يعني مش لازم المقلب يبقى فيه إهانة كده».

وأشارت إلى أنها لا تفضل مشاهدة مشاهد تعرض الضيوف لمواقف صعبة أو محرجة، مؤكدة أن نجاح هذا النوع من البرامج لا يعني بالضرورة اتفاقها مع أسلوب تقديمه.

وعن سبب عدم متابعتها لبرامج المقالب، قالت سحر رامي: «ما بحبش حاجة تعصبني يعني عشان ما كرهش حد.. مش عايزة أكره حد».

سحر رامي تكشف عن الشخص الأنسب لتقديم السيرة الذاتية للفنان الراحل حسين الإمام

وتحدث سحر رامي عن زوجها الراحل حسين الإمام والشخص الأإنسب لتجسيد سيرته الذاتية ،مشيرة إلى أن نجلها هو الأقرب لتقديم الدور لما يجمعه بوالده من شبه وطباع واهتمامات مشتركة.

وأضافت أن نجلها يشبه والده في حبه للموسيقى والطبخ، لافتة إلى أنها ترى أن أبناءها هم الأقدر على تقديم شخصيته،