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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

7 شروط للقبول.. ترشيح 15 معلما شابا من كل مديرية لمبادرة 1000 مدير مدرسة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات،  لترشيح (١٥) معلما من الكوادر الشابة التابعة لكل مديرية ، ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط التالية:

  •  أن يكون المرشح شاغلًا لوظيفة معلم أول أ على الأقل، وعلى رأس العمل فعليًا (حتى وإن كان مكلفًا بعمل وكيل مدرسة أو مدير مدرسة) وألا يزيد السن على "٤٥" عامًا في تاريخ هذا الإعلان.
     
  •  ألا يكون قد أوقعت عليه أي جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته، وأن يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة (كفء) في العامين الأخيرين.

     
  •  التمتع باللياقة البدنية والرياضية وتناسب الطول مع الوزن، والخلو التام من الأمراض المزمنة والمعدية (وتحديدًا الخلو من فيروس B) عبر إجراء تحليل معملي مسبق ومؤكد.
     
  •  امتلاك مهارات تكنولوجية مناسبة في التعامل مع التطبيقات الرقمية والوسائط الحديثة.
     
  •  الجاهزية التامة والتعهد بقضاء فترة التدريب والتأهيل برحاب الأكاديمية العسكرية المصرية.
     
  •  يلتزم الترشيح بتضمين (٤) معلمين ممن يتقنون اللغة الإنجليزية ضمن المرشحين الخمسة
    عشر
     
  •  يُستثنى من الترشيح كل من سبق له المشاركة في أي من البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية، ويشمل ذلك - على نحو أخص- خريجي الدفعتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية (إعداد ١٠٠٠ معلم ليصبحوا مديري مدارس)؛ وذلك ضمانًا لتكافو الفرص وتوسيع قاعدة الاستفادة من البرامج التأهيلية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية “إعداد ١٠٠٠ معلم ليصبحوا مديري مدارس”.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن تلتزم كل مديرية تعليمية بإعداد وإرسال الترشيحات في موعد أقصاه غدا الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/١٧ من خلال إعداد نسختين أحدهما بصيغة (PDF) معتمدة، والأخرى بصيغة تضمن البيانات التالية بدقة بحيث تتحمل المديرية مسئولية صحة البيانات  المرفوعة: (الاسم رباعيًا - الرقم القومي - المسمى الوظيفي والتخصص - المحافظة/المديرية - الإدارة التعليمية - رقم التليفون - إتقان اللغة الإنجليزية - العنوان بالتفصيل)، وأن ترسل مباشرة إلى الادارة العامة لشئون القيادات التربوية من خلال إدارات التدريب بالمديرية؛ مع التنبيه عليهم لحضور المقابلة الشخصية في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (بالعاصمة الإدارية الجديدة) يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026  .

التعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم

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