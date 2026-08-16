ليبيا.. ظلام دامس يضرب طرابلس ومدن الساحل

شهدت مناطق واسعة من غرب ليبيا انقطاعًا شاملًا للتيار الكهربائي خلال الليل، بعد ما تسبّب انفجار وقع بالقرب من محطة توليد الزاوية في خروج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة، ما أدخل العاصمة طرابلس ومدناً عدة على امتداد الساحل الغربي وصولاً إلى جبل نفوسة في حالة من الظلام.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فرقها الفنية توجهت بشكل عاجل إلى موقع الحادث، لبدء عمليات الفحص وتحديد أسباب الانفجار وحجم الأضرار التي لحقت بالمنظومة الكهربائية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لإعادة التيار إلى المناطق المتضررة بصورة تدريجية.

ولم تكشف السلطات حتى الآن طبيعة الانفجار أو ملابساته، كما لم تحدد ما إذا كان الحادث ناتجاً عن عطل فني أم بفعل متعمد، في وقت تشهد فيه مدينة الزاوية ومحيطها توتراً أمنياً متزايداً خلال الأيام الأخيرة.

ويزيد الغموض من المخاوف المرتبطة بسلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية في المنطقة، من بينها خزانات للوقود ومحطات كهرباء وتحلية مياه، من دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات أو صدور نتائج رسمية تكشف هوية منفذيها.

ويأتي انقطاع غرب ليبيا في وقت تعاني فيه شبكة الكهرباء أساسا من ضغوط كبيرة، مع استمرار تطبيق برنامج لطرح الأحمال يتسبب في انقطاعات يومية تتراوح بين خمس و12 ساعة في عدد من المناطق، ما يفاقم الأعباء على السكان، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.