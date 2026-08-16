سعر الفراخ اليوم الأحد 16 أغسطس 2026.. ارتفاع البيضاء والبلدي للمستهلك

شهدت أسعار الدواجن اليوم، الأحد 16 أغسطس 2026، ارتفاعًا في عدد من الأنواع مقارنةً بالأسعار السابقة، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، وسط متابعة مستمرة لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والمحال التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 74 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن السعر السابق، بينما تراوحت الأسعار داخل المحال التجارية بين 65 و120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي للمستهلك

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 123 جنيهًا، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق، فيما تراوحت الأسعار بين 108 و140 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في البورصة اليوم

بلغ السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 59 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 80 و81 جنيهًا.

أسعار أجزاء الدجاج اليوم

سجلت أسعار أجزاء الدجاج الطازجة مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

صدور دجاج بانيه: 250 جنيهًا للكيلو.

صدور دجاج بالعظام: 205 جنيهات للكيلو.

دبابيس الدجاج: 184 جنيهًا للكيلو.

أوراك دجاج مخلية: 250 جنيهًا للكيلو.

أوراك دجاج متبلة: 165 جنيهًا للكيلو.

فراخ شيش متبلة: 340 جنيهًا للكيلو.

شيش طاووق: 343 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الكاملة اليوم

دجاجة كاملة وزن 1.5 كيلو: نحو 318 جنيهًا.

فرخة كاملة وزن 1100 إلى 1200 جرام: بين 205 و265 جنيهًا.

دجاجة كاملة وزن 1200 إلى 1300 جرام: نحو 288 جنيهًا.

صدور دجاج بالعظم وزن كيلو: نحو 200 جنيه.

دجاج بلدي كامل طازج: نحو 300 جنيه.

وتواصل أسعار الدواجن تحركها بين الارتفاع والاستقرار بحسب النوع والمنطقة ومراحل التداول، فيما تختلف أسعار البيع للمستهلك عن الأسعار المعلنة في المزرعة أو البورصة، وفقًا لتكاليف النقل والتداول وهوامش التجار.