الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الاتحاد السكندري.. تعرف على الموعد

تستعد جماهير نادي الزمالك لانطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، وسط طموحات كبيرة من الفريق الأبيض للحفاظ على اللقب الذي توج به في الموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ويفتتح الزمالك مشواره في بطولة الدوري بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في أولى مباريات الفريقين بالنسخة الجديدة من الدوري.

ويسعى الزمالك لتحقيق انطلاقة قوية في بداية مشواره، خاصة أن الفريق يدخل الموسم الجديد وهو يحمل لقب البطولة، ما يضعه أمام تحدٍ كبير للحفاظ على القمة وسط منافسة قوية من الأهلي وبيراميدز وباقي أندية المسابقة.

يدخل الفريق الأبيض منافسات الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب الدوري في الموسم الماضي، عقب منافسة قوية مع الأهلي وبيراميدز.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق المنافسات الرسمية، والوصول إلى التشكيل الأساسي القادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات.

وتنتظر الزمالك مواجهات قوية خلال الموسم الجديد، في ظل رغبة الأندية المنافسة في انتزاع اللقب من الفريق الأبيض.

موعد مباراة القمة أمام الأهلي

وتشهد الجولة السادسة من منافسات الدوري مواجهة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر 2026.

وتحظى مباراة القمة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها تأتي مبكرًا في مشوار الفريقين بالبطولة، وقد يكون لها تأثير على شكل المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويأمل الزمالك في استغلال بداية الموسم لتحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط، قبل الدخول في المواجهات الكبرى التي ستحدد بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الجديد.