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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قونيا سبور التركي يتمسك بأمل التعاقد مع إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تمسك نادي قونيا سبور التركي بالتعاقد مع إمام عاشور لاعب النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري  مشيرا إلى أنه سيتم زيادة العرض المالي.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته إذاعية : قونيا سبور سيقوم بزيادة العرض المالي للتعاقد مع إمام عاشور الذي لم يتدرب حتى الآن مع الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في كأس العالم.

وواصل : حتى هذه اللحظة إمام عاشور يخوض تدريبات تأهيلية في الأهلي ولم ينزل الملعب وهناك مشكلة بين الأهلي ووكيله أو مؤقتا نستطيع القول أنه وكيله رغم وجود محمد كفته صديق إمام والذي جلس وفاوض الاهلي لتجديد التعاقد

وأكمل : هل ينتظم إمام عاشور في التدريبات اليوم ؟ لا نعرف لكن اللاعب متواجد في النادي ومتواجد في المعسكر ومازال هناك أمل في قونيا سبور لضم إمام عاشور.

وبدأ النادي التركي مفاوضاته بعرض مالي قيمته 2 مليون دولار، قبل أن يرفعه إلى 3.5 مليون دولار، ثم قدم عرضًا جديدًا بقيمة 5 ملايين دولار للحصول على خدمات إمام عاشور، إلا أن إدارة الأهلي رفضت العرض الأخير أيضًا.


ولا يمانع الأهلي مناقشة رحيل اللاعب حال وصول عرض مناسب، إلا أن إدارة النادي تتمسك بالحصول على 8 ملايين دولار على الأقل للموافقة على بيع إمام عاشور.

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