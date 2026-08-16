عرض سعودي ضخم يهدد بقاء ياسر إبراهيم في الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العرض المقدم له من نادي الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، إن ياسر إبراهيم يرغب في الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى الشباب السعودي، خاصة أن العرض المالي المقدم للاعب يعد مغريًا للغاية، في ظل تقدم اللاعب في العمر.

وأوضح شوبير: «ياسر عايز يسافر ونفسه يتوافق على عرض الشباب السعودي، لأن العرض المالي لا يعوض، خصوصًا مع كبر سن اللاعب، لكن الأهلي رافض حتى هذه اللحظة».

ويتمسك النادي الأهلي باستمرار ياسر إبراهيم ضمن صفوف الفريق، رغم رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف بالدوري السعودي، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يستعد لمواجهة برشلونة

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام كبير من جماهير الفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، على أن تُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الأهلي في الدوري المصري

وعلى مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز، يستهل الأهلي مشواره بمواجهة إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.