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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"القومي لذوي الإعاقة": دعم القيادة السياسية ركيزة لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا

"القومي لذوي الإعاقة": دعم القيادة السياسية ركيزة لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا
"القومي لذوي الإعاقة": دعم القيادة السياسية ركيزة لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا
أ ش أ

 أكدت المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، أن دعم القيادة السياسية، وفي مقدمتها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل ركيزة أساسية لجهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، والاستثمار في قدراتهم ومواهبهم وتحويلها إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج.

وقالت الدكتورة إيمان كريم - في مداخلة هاتفية مع برنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز)، اليوم /السبت/ - إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه باستمرار بضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على ترجمة هذه التوجيهات من خلال دعم الحرف والمنتجات التي ينفذها الأشخاص ذوو الإعاقة في مختلف المحافظات.

وأضافت أن "دور القوات المسلحة والقوات البحرية في دعم هذه الجهود يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إتاحة الفرص أمامهم لعرض منتجاتهم والتعريف بقدراتهم وتسويق أعمالهم".

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس ينظم، على مدى السنوات الثلاث الماضية، معارض دورية بالتعاون مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة، بنحو 24 معرضًا سنويًا، تنتقل بين مختلف المحافظات للتعرف على أصحاب الحرف من ذوي الإعاقة والجمعيات العاملة معهم، وتقديم الدعم اللازم لتطوير منتجاتهم.

وأكدت أن هذه المعارض تتجاوز فكرة عرض المنتجات، لتصبح منصة للتعرف على قدرات الشباب من ذوي الإعاقة ورصد التحديات التي تواجههم، بما يساعد المجلس على تطوير آليات الدعم، وصقل مهاراتهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتمكين الاقتصادي.

وكانت المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قد افتتحت المعرض الحادي عشر لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة لهذا العام، بنادي طلائع الأسطول بمنطقة رأس التين في محافظة الإسكندرية، بمشاركة 55 عارضًا من الأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة، إلى جانب عدد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا

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