توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة ومداهمات لعدد من المنازل

أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن قوة إسرائيلية دخلت ليل الأحد إلى بلدة الرفيد في ريف القنيطرة، ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة استهدفت عدة منازل.

ولم تذكر القناة مزيداً من التفاصيل عن حجم القوة أو ما إذا رافق العملية اعتقالات، كما لم يصدر تأكيد فوري بشأن انسحاب القوات من البلدة.

ويندرج هذا التوغل ضمن سلسلة خروقات متكررة تنفذها تل أبيب على الأراضي السورية.

حواجز ومداهمات في قرى أخرى بالقنيطرة

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن إقامة الجيش الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً في قرية صيدا الجولان جنوبي القنيطرة وتفتيشه للمارة.

وأضافت أن القوات نفسها توغلت في بلدة جباتا الخشب وداهمت منزلاً، كما كررت العملية في بلدة الرفيد.

تصاعد الخروقات منذ سقوط الأسد

تشهد مناطق الجنوب السوري منذ أشهر توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة تتضمن مداهمات واعتقالات وإقامة حواجز وتجريف أراضٍ.

وتسارعت هذه العمليات بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرتها على المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أدان في وقت سابق الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، معتبراً أنها تقوض أمن المنطقة بأكملها، ودعا إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق التي توغلت فيها جنوبي سوريا.

كما أدانت وزارة الخارجية السورية مؤخراً الاعتداءات الإسرائيلية في محافظتي درعا والقنيطرة، والتي شملت توغلات برية واستهدافاً بالقذائف المدفعية، مشيرة إلى ما سببته من ترويع للمدنيين.

وطالبت دمشق المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.