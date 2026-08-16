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الحرس الثوري: الدوحة ترفض دخول لجنة تحقيق بشأن طيارين إيرانيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري: الدوحة ترفض دخول لجنة تحقيق بشأن طيارين إيرانيين

قاعدة العديد- قطر
قاعدة العديد- قطر
خاطر عبادة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أن السلطات القطرية ترفض السماح بدخول لجنة خبراء إيرانية إلى أراضيها للتحقق من مصير ثلاثة طيارين إيرانيين.

طهران تتهم قطر بعرقلة التحقيق الميداني

وأوضح الحرس أن فريق الخبراء التابع له ينتظر منذ أشهر الحصول على إذن لدخول قطر وإجراء تحقيق ميداني بشأن الواقعة.

وأكد في بيانه أنه "يتعين على قطر السماح لفريقنا بالدخول بدلاً من نفي واقعة احتجاز الطيارين".

الخارجية القطرية: الادعاءات "مضللة" وبلا أساس

ورداً على تصريحات طهران، نفت وزارة الخارجية القطرية، السبت، "بشكل قاطع" ما يتم تداوله حول احتجاز ثلاثة طيارين إيرانيين، وأعربت عن استغرابها من هذه "التصريحات المضللة" التي تأتي، وفق البيان، في وقت تواصل فيه الدوحة جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.

وكان الحرس الثوري قد زعم أن قطر تحتجز الطيارين الثلاثة منذ إسقاط طائراتهم في مارس الماضي، وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل للإفراج عنهم.

 الدوحة: تم إسقاط الطائراة وتسليم الرفات

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن القوات القطرية تواصلت مع الطيارين بعد اختراقهم المجال الجوي القطري ومحاولة التأكد من مسار الاستهداف.

وأضاف أنه "نتيجة لعدم الاستجابة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضينا وفق القانون الدولي، وهو ما أوضحته الدوحة في حينه عبر القنوات الرسمية".

وأشار الأنصاري إلى أن فرق الإنقاذ القطرية بحثت عن رفات الطيارين، وتمكنت من العثور على رفات أحدهم وتم التنسيق مع الجانب الإيراني لتسليمها وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.

وتابع أن قطر وجهت في أبريل الماضي دعوة لفريق إيراني لزيارة مواقع البحث والاطلاع على تفاصيل عمليات الإنقاذ، لكن "الطرف الإيراني لم يستجب حتى الآن".

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