برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: السوريون يزيلون ركام الصراع ويعيدون بناء حياتهم

أكدت المسؤولة الأممية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جويل سيمي بارك، التي سافرت مؤخرًا إلى سوريا للاطلاع على مشاريع التعافي، أن المجتمعات المحلية في سوريا تعكف على إزالة الركام الذي خلفته الحرب وإعادة بناء الأحياء وسبل العيش التي دمرت جراء الصراع والأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث قدرت تكلفة هذه الأضرار بأكثر من 100 مليار دولار.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت جويل سيمي بارك: إن "أكوام الخرسانة المحطمة والمعادن الملتوية تسد كل مكان تقريبًا.. والطرق لا تزال مغلقة، ويتعذر إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتواجه خدمات الكهرباء والخدمات الأساسية صعوبات جمة في العودة للعمل، بينما تظل مجتمعات بأكملها معزولة".

وأوضحت أنه "ما لم تُرفع الأنقاض، لا يمكن للحياة أن تعود إلى طبيعتها بالكامل، وتقود المجتمعات المحلية جهود إزالة الأنقاض، لكنها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها. فإزالة الركام تتطلب معدات وتخطيطًا وتنسيقًا ودعمًا مستمرًا".

وأكدت المسؤولة الأممية أنه "من خلال مشروع إحياء (Revive)، يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه المجتمعات على اتخاذ تلك الخطوات الأولى نحو التعافي. إذ يعمل المشروع على إزالة 570 ألف طن من الركام في كل من حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق، بالتزامن مع إعادة تأهيل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير التوعية بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، ودعم مبادرات إعادة تدوير الحطام لتحويل الأنقاض إلى مواد بناء".

وشددت على أنه "لا تقتصر عملية إزالة الركام على التخلص من آثار الدمار، بل تمتد لتشمل إعادة فتح الطرق، واستعادة الخدمات، ودعم سبل العيش، ومساعدة المجتمعات على استعادة نمط الحياة الطبيعي من جديد".