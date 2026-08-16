الزمالك يختتم ودياته اليوم بمواجهة مودرن سبورت قبل انطلاق الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة ودية أمام مودرن سبورت، في السادسة مساء اليوم الأحد، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة بالنسبة للزمالك، باعتبارها الاختبار الودي الأخير للفريق قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى الاطمئنان على جاهزية اللاعبين وتجربة أكبر عدد ممكن من العناصر.

وكان الزمالك قد خاض مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق بالعاصمة الجديدة، ونجح خلالهما في تحقيق الفوز على البلاستيك وأورانج، ضمن برنامج الإعداد للموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يستغل معتمد جمال لقاء مودرن سبورت للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجوانب الفنية والخططية، إلى جانب منح الفرصة للعناصر المختلفة قبل الاستقرار على التشكيل الأساسي للمواجهة الرسمية الأولى.

ويفتتح الزمالك مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الجمعة 21 أغسطس الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمسابقة.