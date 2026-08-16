قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مارتن أونيل يتحدث عن هيثم حسن بعد ظهوره الأول بقميص سيلتيك
طريق حورس يكشف أسرارًا جديدة.. هل يقود اكتشاف مرتقب إلى موقع دخول إخوة يوسف لمصر؟
كان بيلعب .. القبض على طالب تعدى على كلب بالقليوبية
الله لايسامحكم .. ابنة فيروز تكشف المستور عن وفاة شقيقها زياد الرحباني
سفير الهند بالقاهرة: مصر شريك رئيسي في بريكس وأكثر من 5 مليارات دولار استثمارات هندية
أسهل الطرق لخفض الفاتورة.. خطوات ترشيد الكهرباء في المنزل خلال فصل الصيف
للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026.. اعرف المطلوب
نبأ سار لريال مدريد.. تشواميني يقترب من الجاهزية قبل انطلاق الليجا
الطماطم ترتفع مجددا.. مفاجأة في أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق
أمن الغربية يلقي القبض على خفير تعدى على فتاة من ذوي الهمم بطنطا والنيابة تحقق
القبض على عصابة تستغل 13 حدثًا في أعمال التسول بالجيزة
غزة أمام 24 ساعة حرجة.. تحذير من توقف الخدمات الصحية وانهيار منظومة العلاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أرسنال في التشكيل المتوقع لكأس الدرع الخيرية

مرموش
مرموش
إسراء أشرف

تتجه الأنظار إلى ملعب «ميلينيوم» في العاصمة الويلزية كارديف، حيث يلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي، مساء اليوم، الأحد، في مواجهة كأس الدرع الخيرية 2026، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتحظى المباراة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، مع توقعات بمشاركة الدولي المصري عمر مرموش ضمن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، بعدما أصبح أحد الخيارات الهجومية المهمة للفريق السماوي.

ويخوض أرسنال اللقاء بصفته بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، بينما يدخل مانشستر سيتي المباراة عقب تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي، ليبحث كل فريق عن ضربة بداية قوية للموسم الجديد وحصد أول ألقابه.

ويأمل مرموش في مواصلة مسيرته الناجحة مع مانشستر سيتي، بعدما توج بلقبي كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2025، حيث تمنحه مواجهة آرسنال فرصة لرفع رصيده إلى 3 ألقاب مع النادي.

التشكيل المتوقع لأرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، موسكيرا، جابرييل، هينكابي.

خط الوسط: برونو جيمارايش، لويس سكيلي.

خط الهجوم: مادويكي، أوديجارد، تزوليس، هافيرتز.

 

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز، روبن دياز، جفارديول، آيت نوري.

خط الوسط: كوفاتشيتش، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: سافينيو، فيل فودين، سامبيو، عمر مرموش.

عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي السيتي أرسنال آرسنال الدرع الخيرية تشكيل مانشستر سيتي تشكيل أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

أشرف داري

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

إمام عاشور

إعلامي يكشف تفاصيل جلسة تحذيرية مع إمام عاشور بسبب «آدم وطني»

عداد الكهرباء

رصيد عداد الكهرباء ينفد سريعًا؟.. إليك 10 أسباب وطرق حلها

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب .. فيديو

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

ترشيحاتنا

المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد موقع إنتاج الشركة الفرعونية للبترول بمحافظة بورسعيد

وزير البترول: نطبق أحدث التكنولوجيات والتقنيات في أعمال الحفر والاستكشافات

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يرفع عدد المراكز إلى 15 مركزًا

سلامة الغذاء

سلامة الغذاء: 160 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع

بالصور

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد