مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أرسنال في التشكيل المتوقع لكأس الدرع الخيرية

تتجه الأنظار إلى ملعب «ميلينيوم» في العاصمة الويلزية كارديف، حيث يلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي، مساء اليوم، الأحد، في مواجهة كأس الدرع الخيرية 2026، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتحظى المباراة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، مع توقعات بمشاركة الدولي المصري عمر مرموش ضمن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، بعدما أصبح أحد الخيارات الهجومية المهمة للفريق السماوي.

ويخوض أرسنال اللقاء بصفته بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، بينما يدخل مانشستر سيتي المباراة عقب تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي، ليبحث كل فريق عن ضربة بداية قوية للموسم الجديد وحصد أول ألقابه.

ويأمل مرموش في مواصلة مسيرته الناجحة مع مانشستر سيتي، بعدما توج بلقبي كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2025، حيث تمنحه مواجهة آرسنال فرصة لرفع رصيده إلى 3 ألقاب مع النادي.

التشكيل المتوقع لأرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، موسكيرا، جابرييل، هينكابي.

خط الوسط: برونو جيمارايش، لويس سكيلي.

خط الهجوم: مادويكي، أوديجارد، تزوليس، هافيرتز.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز، روبن دياز، جفارديول، آيت نوري.

خط الوسط: كوفاتشيتش، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: سافينيو، فيل فودين، سامبيو، عمر مرموش.