الطماطم ترتفع مجددا.. مفاجأة في أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

الأحد 16/أغسطس/2026 - 12:25 م 8/16/2026 12:25:39 PM

ارتفعت أسعار الخضراوات اليوم الأحد 16-8-2026 لبعض الاصناف، في سوق العبور وأسواق التجزئة.

أسعار الخضروات اليوم

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الخضروات اليوم الاحد 16 أغسطس 2026، ضمن نشرته الخدمية

أسعار الطماطم

سعر الطماطم تراوح بين 5 و12 جنيها ليصل إلى اسواق التجزئة بين 10 و15 جنيها

سعر البطاطس

سعر البطاطس تراوح بين 10 و20 جنيها ليصل إلى ايوق التجزئة بين 20 و25 جنيها.

أسعار البصل

سعر البصل الابيض تراوح بين 8 و12 جنيها ليصل إلى بين 15 و20 حنيها

سعر البصل الاحمر تراوح بين 7.5 و9.5 جنيه ليصل إلى بين 10 و15 حنيها

أسعار الخضروات اليوم

سعر الكوسة تراوح بين 12 و24 جنيها ليصل إلى بين 25 و30 حنيها

سعر الجرز بعروش تراوح بين 10 و20 جنيها ليصل إلى بين 15 و25 حنيها

سعر الفاصوليا تراوح بين 45 و50 جنيها ليصل إلى بين 50 و60 حنيها

أسعار الباذنجان

سعر الباذنجان البلدي تراوح بين 3 و6 جنيها ليصل إلى بين 10 و15 حنيها

سعر الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5 و4.5 جنيه ليصل إلى بين 5 و10 جنيهات.

سعر الباذنجان الابيض بين 3 و7 جنيهات ليصل إلى بين 10 و15 جنيها

أسعار الفلفل

سعر الفلفل الرومي البلدي تراروح بين 4 و9 جنيها ليصل إلى بين 10 و15 جنيها

سعر الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات ليصل إلى بين 10 و15 جنيها

سعر الفلفل الالوان تراوح بين 20 و35 جنيها ليصل إلى بين 40 و50 جنيها

سعر الفلفل الحامي الصوب 5 و8 جنيهات ليصل إلى الاسواق بين 10 و15 جنيها

سعر الملوخية تراوح بين 4 و6 جنيهات ليصل للاسواق إلى بين 8 و10 جنيها

سعر الخيار الصوب تراوح بين 8 و12 جنيها ليصل إلى الاسواق بين 15 و20 جنيها

سعر الخيار البلدي تراوح بين 8 و12 جنيها ليصل إلى بين الاسواق 10 و15 جنيها

سعر البامية 30 و45 جنيهات ليصل إلى بين 10 و15 جنيها

سعر القلقاس تراوح بين 10 و14 جنيها.

سعر البطاطا تراوح بين 6 و11 جنيها

سعر الثوم اليوم تراوح بين 25 و45 جنيهات.