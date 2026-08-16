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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم مسيرات أوكراني يشعل حريقاً ضخماً في مستودع «وايلد بيريز» قرب موسكو

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اندلع حريق ضخم في مجمع لوجستي تابع لشركة «وايلد بيريز» للتجارة الإلكترونية قرب موسكو، عقب هجوم واسع بالطائرات المسيرة استهدف مقاطعة موسكو الروسية، في واحدة من أكبر الهجمات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن نحو 600 طائرة مسيرة اتجهت نحو مقاطعة موسكو منذ مساء السبت وحتى الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض أو تدمير 201 مسيرة فوق المنطقة.

وأفادت تقارير بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق كبير داخل مجمع لوجستي تابع لشركة «وايلد بيريز» في بلدة كوليدينو بالقرب من بودولسك.

ويمتد المجمع على مساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع، ويعد من أكبر المنشآت التابعة للشركة في روسيا، ما يثير مخاوف بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية اللوجستية للمرفق.

حرائق تطال منشآت لوجستية

ولم تعلن السلطات الروسية حتى الآن حصيلة نهائية للأضرار أو الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الهجوم، بينما تواصل فرق الطوارئ عمليات إخماد الحرائق والتعامل مع تداعيات الضربات وتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.

ويأتي الهجوم ضمن موجة متواصلة من هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف مناطق ومنشآت روسية مختلفة، في ظل استمرار الحرب بين موسكو وكييف واتساع نطاق الضربات بعيدة المدى.

وسبق أن تعرضت منشآت تابعة لشركة «وايلد بيريز» لحرائق وأضرار جراء هجمات مماثلة، ما ألحق خسائر بالشركة وأثر على عملياتها اللوجستية.

حريق ضخم شركة «وايلد بيريز» موسكو عمدة موسكو سيرغي سوبيانين روسيا الحرب بين موسكو وكييف

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