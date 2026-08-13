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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا: كل شيء وارد بشأن لقاء لوكاشينكو إذا ساعد في وقف الحرب

أوكرانيا
أوكرانيا
أ ش أ

 فتحت أوكرانيا الباب أمام إمكانية عقد لقاءات على مستوى رفيع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إذا كان من شأنها المساهمة في إنقاذ الأرواح أو التأثير في مسار الحرب مع روسيا.

وقال ياروسلاف تشورنوهور، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة «يوروبيان برافدا» الأوكرانية، إن كييف قد تجري محادثات مع لوكاشينكو إذا أصبحت مثل هذه الاتصالات ضرورية لتحقيق أهداف تتعلق بإنقاذ الأرواح أو وقف الأعمال العدائية .

وردا على سؤال عما إذا كانت كييف ستنظر في عقد لقاءات مع لوكاشينكو، وما إذا كان هناك ما يمكن التفاوض بشأنه معه، قال تشورنوهور إن «هناك فئة من القيم وهناك فئة من البقاء»، مشيرا إلى أن المحادثات يمكن أن تُجرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأوضح: «إذا أصبحت الحاجة ماسة في زمن الحرب إلى تقليل عدد الضحايا أو وقف الأعمال العدائية تماما، وإذا احتاج رئيس أوكرانيا أو أي مسؤول في الحكومة الأوكرانية إلى لقاء خصم معين أو ممثل للطرف المقابل لتحقيق ذلك، فيمكن اتخاذ مثل هذه الخطوات».

وأضاف السفير: «أنا لا أقول إن هذا سيحدث بالضرورة، ولكن إذا كانت قيمة مثل هذا اللقاء تجعله مستحقا، ولا سيما من أجل إنقاذ أرواح البشر، فكل شيء وارد».

وأشار تشورنوهور إلى أن بعض قنوات الاتصال بين مينسك وكييف لا تزال قائمة، وأن العلاقات بين الجانبين لم تُقطع بشكل كامل.

وقال إن تبادلات أسرى الحرب الأوكرانيين والروس تتم بصورة منتظمة عبر الأراضي البيلاروسية، مؤكدا أن ذلك «لم يكن ليكون ممكنا لولا التواصل مع نظام لوكاشينكو». وأضاف أن هناك أمثلة عملية تؤكد استمرار هذا التواصل، بينما لا يزال مستوى هذه الاتصالات والأشخاص المشاركون فيها غير معروف.

وفي ذكرى قمع الاحتجاجات في بيلاروس، شدد وزير الخارجية الأوكراني على أن كييف تميز بين الشعب البيلاروسي ونظام لوكاشينكو.

أوكرانيا لقاءات الرئيس البيلاروسي إنقاذ الأرواح الحرب مع روسيا

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