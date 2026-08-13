قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحريف وصل.. رسميا أحمد عبد القادر في بيراميدز
محمد رمضان يلتقي حسام حسن بعد بروفة حفله بالساحل الشمالي
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يشارك في الجلسة التشاورية لبحث الآثار البيئية لمشروع متكامل لإدارة المخلفات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تحرص محافظة أسوان على حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى المشروعات ذات التأثير البيئى.

وكلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه الدكتور أسامة رزق داود بحضور فعاليات الجلسة التشاورية المجتمعية الخاصة بدراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع متكامل لجمع ونقل وتداول المخلفات الخطرة وغير الخطرة، الصلبة والسائلة، والتخلص النهائى منها فى مصانع إعادة التدوير أو مواقع التخلص النهائى المعتمدة، والمقدم من الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بأسوان، وذلك بحضور الدكتورة هناء إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية والخبراء والمتخصصين وممثلى الجهات المعنية .

المخلفات من أبرز التحديات المجتمعية والحل فى منظومة متكاملة
وخلال الفعاليات، نقل الدكتور أسامة رزق داود تحيات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، مؤكدًا حرص المحافظة على المشاركة فى هذه الجلسة انطلاقًا من أهمية القضية التى تناقشها، باعتبار أن القمامة والمخلفات بأنواعها أصبحت من أبرز التحديات التى تتطلب تكاتف جميع الجهود للتعامل معها بصورة علمية وآمنة ومستدامة .

وأشار نائب المحافظ إلى أن مواجهة مشكلة المخلفات لا يمكن أن تعتمد على الجهود التنفيذية وحدها ، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمواطنين ، مع تكثيف جهود الجمع والنقل والتدوير، والبحث عن أساليب وحلول مبتكرة للتخلص الآمن من المخلفات .

جهود متنوعة

رفع الوعى وتغيير السلوك جزء أساسى من الحل
كما أوضح نائب المحافظ أن رفع الوعى البيئى وتغيير السلوكيات لدى المواطنين يمثلان جزءًا أساسيًا من الحل، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية والتوسع فى المبادرات التى تدعم جهود النظافة، بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى الحضارى لمحافظة أسوان، فى إطار مبادرة «أسوان بشبابها أجمل " .

وأكد أن المحافظة تتطلع إلى أن تسفر مناقشات الجلسة عن مخرجات واضحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تتضمن حلولًا جديدة لدعم منظومة النظافة، وابتكار آليات أكثر كفاءة للتعامل مع المخلفات، إلى جانب تنفيذ برامج فاعلة للتوعية والمشاركة المجتمعية بما يدعم جهود المحافظة ويحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

هدفنا بيئة آمنة وتنمية مستدامة
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هناء إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة أن تنظيم الجلسة التشاورية يأتى تأكيدًا على أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية فى مناقشة المشروعات المرتبطة بالبيئة، موضحة أن المشروع يستهدف التعامل الآمن والمسؤول مع المخلفات بما يحافظ على صحة الإنسان والموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة فى بيئة نظيفة ومستدامة.

وأشارت إلى أن التنمية الحقيقية تقوم على تكامل أدوار الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمواطنين، وأن الإدارة الآمنة للمخلفات تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب الحوار وتبادل المعرفة والعمل الجماعى.

إستعراض مكونات المشروع وفتح حوار مجتمعى
وتضمنت الجلسة التعريف بالمشروع ومكوناته وأهدافه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، واستعراض القوانين والتشريعات المنظمة، وفى مقدمتها قانون البيئة، إلى جانب فتح حوار مجتمعى مع المشاركين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، وآليات تنفيذه بصورة آمنة ومستدامة .

رسالة المحافظة : " كل مواطن شريك فى الحل "
وتؤكد محافظة أسوان أن الحفاظ على البيئة ومواجهة مشكلة المخلفات مسؤولية مشتركة لا تنجح إلا بتكامل الجهود التنفيذية والمجتمعية، مع دعم كل مبادرة جادة تستهدف تطوير منظومة النظافة والتعامل الآمن مع المخلفات ونشر الوعى البيئى بما يسهم فى بناء أسوان أكثر نظافة وحفاظًا على البيئة ، والإرتقاء بالمستوى الحضارى للمحافظة فى إطار مبادرة «أسوان بشبابها أجمل " .


وتأتى الجلسة فى إطار توجه محافظة أسوان نحو دعم المشاركة المجتمعية فى القضايا البيئية ، وبحث حلول متكاملة وآمنة ومستدامة لإدارة المخلفات بما يعزز جهود النظافة ويحافظ على الصحة العامة والبيئة ، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

محمود صلاح

الأهلي يحسم صفقتي محمود صلاح وتوفيق محمد.. تفاصيل الاتفاق المالية

محمود صلاح

محمود صلاح يضحي براتبه في الأهلي من أجل إتمام انتقاله.. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

بعثة منتخب التجديف

بعثة منتخب التجديف تغادر القاهرة 21 أغسطس الجاري للمشاركة في بطولة العالم للكبار بأمستردام

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد