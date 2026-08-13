نائب محافظ أسوان يشارك في الجلسة التشاورية لبحث الآثار البيئية لمشروع متكامل لإدارة المخلفات

تحرص محافظة أسوان على حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى المشروعات ذات التأثير البيئى.

وكلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه الدكتور أسامة رزق داود بحضور فعاليات الجلسة التشاورية المجتمعية الخاصة بدراسة تقييم التأثيرات البيئية لمشروع متكامل لجمع ونقل وتداول المخلفات الخطرة وغير الخطرة، الصلبة والسائلة، والتخلص النهائى منها فى مصانع إعادة التدوير أو مواقع التخلص النهائى المعتمدة، والمقدم من الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بأسوان، وذلك بحضور الدكتورة هناء إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية والخبراء والمتخصصين وممثلى الجهات المعنية .

المخلفات من أبرز التحديات المجتمعية والحل فى منظومة متكاملة

وخلال الفعاليات، نقل الدكتور أسامة رزق داود تحيات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، مؤكدًا حرص المحافظة على المشاركة فى هذه الجلسة انطلاقًا من أهمية القضية التى تناقشها، باعتبار أن القمامة والمخلفات بأنواعها أصبحت من أبرز التحديات التى تتطلب تكاتف جميع الجهود للتعامل معها بصورة علمية وآمنة ومستدامة .

وأشار نائب المحافظ إلى أن مواجهة مشكلة المخلفات لا يمكن أن تعتمد على الجهود التنفيذية وحدها ، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمواطنين ، مع تكثيف جهود الجمع والنقل والتدوير، والبحث عن أساليب وحلول مبتكرة للتخلص الآمن من المخلفات .

جهود متنوعة

رفع الوعى وتغيير السلوك جزء أساسى من الحل

كما أوضح نائب المحافظ أن رفع الوعى البيئى وتغيير السلوكيات لدى المواطنين يمثلان جزءًا أساسيًا من الحل، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية والتوسع فى المبادرات التى تدعم جهود النظافة، بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى الحضارى لمحافظة أسوان، فى إطار مبادرة «أسوان بشبابها أجمل " .

وأكد أن المحافظة تتطلع إلى أن تسفر مناقشات الجلسة عن مخرجات واضحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تتضمن حلولًا جديدة لدعم منظومة النظافة، وابتكار آليات أكثر كفاءة للتعامل مع المخلفات، إلى جانب تنفيذ برامج فاعلة للتوعية والمشاركة المجتمعية بما يدعم جهود المحافظة ويحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

هدفنا بيئة آمنة وتنمية مستدامة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هناء إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة أن تنظيم الجلسة التشاورية يأتى تأكيدًا على أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية فى مناقشة المشروعات المرتبطة بالبيئة، موضحة أن المشروع يستهدف التعامل الآمن والمسؤول مع المخلفات بما يحافظ على صحة الإنسان والموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة فى بيئة نظيفة ومستدامة.

وأشارت إلى أن التنمية الحقيقية تقوم على تكامل أدوار الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمواطنين، وأن الإدارة الآمنة للمخلفات تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب الحوار وتبادل المعرفة والعمل الجماعى.

إستعراض مكونات المشروع وفتح حوار مجتمعى

وتضمنت الجلسة التعريف بالمشروع ومكوناته وأهدافه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، واستعراض القوانين والتشريعات المنظمة، وفى مقدمتها قانون البيئة، إلى جانب فتح حوار مجتمعى مع المشاركين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، وآليات تنفيذه بصورة آمنة ومستدامة .

رسالة المحافظة : " كل مواطن شريك فى الحل "

وتؤكد محافظة أسوان أن الحفاظ على البيئة ومواجهة مشكلة المخلفات مسؤولية مشتركة لا تنجح إلا بتكامل الجهود التنفيذية والمجتمعية، مع دعم كل مبادرة جادة تستهدف تطوير منظومة النظافة والتعامل الآمن مع المخلفات ونشر الوعى البيئى بما يسهم فى بناء أسوان أكثر نظافة وحفاظًا على البيئة ، والإرتقاء بالمستوى الحضارى للمحافظة فى إطار مبادرة «أسوان بشبابها أجمل " .



وتأتى الجلسة فى إطار توجه محافظة أسوان نحو دعم المشاركة المجتمعية فى القضايا البيئية ، وبحث حلول متكاملة وآمنة ومستدامة لإدارة المخلفات بما يعزز جهود النظافة ويحافظ على الصحة العامة والبيئة ، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.