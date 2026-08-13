فى أسوان.. تكثيف حملات رفع الإشغالات والتحفظ على 39 مضبوطا و15 شخصا من الجنسيات غير المصرية

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالوحدات المحلية بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات، وخاصة داخل الأسواق والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية، لخلق بيئة نظيفة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للتحرك بسهولة ويسر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

حملة مكبرة بالسيل الجديد وشارع المطار

وفى هذا الإطار، شهدت مناطق السيل الجديد وشارع المطار بمدينة أسوان تنظيم حملة مكبرة لرفع الإشغالات، بمشاركة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أسامة حتاته مساعد مدير الأمن، والعميد عاطف عبد الله مدير قسم شرطة المرافق، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة محمد ربيع، ونجار عبد الرحمن نائب رئيس المدينة، وبمشاركة ياسر حمدى رئيس حى شرق، والعاملين بالحى، مدعومين بالمعدات والمركبات اللازمة لتنفيذ الحملة .

جهود متنوعة

المرور على 9 مقاهى والتحفظ على المضبوطات

وأسفرت جهود الحملة عن المرور والتفتيش على 9 مقاهى ، مع التحفظ على 39 من المضبوطات المتنوعة، فضلًا عن التحفظ على 15 شخصًا من غير المصريين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

وتأتى الحملات فى إطار توجيهات محافظ أسوان بتكثيف أعمال رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين بما يضمن سهولة الحركة ويحسن مستوى الخدمات والمظهر الحضارى للمحافظة.