نزل 40 جنيهًا.. الذهب يتراجع في الصاغة الآن

انخفض سعر الذهب مساء اليوم الخميس 13-8-2026 بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية؛ بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 40 جنيهًا بعد ساعات من بداية التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6285 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7182 جنيها للشراء و 7114 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6584 جنيها للشراء و6521 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأوسط انتشارًا نحو 6285 جنيها للشراء و 6225 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5387 جنيها للشراء و 533 5 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 50.28 ألف جنيه للشراء و 49.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب 4378 دولار للشراء و 4377 دولار للبيع.