قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بالعلمين
مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال.. والقاهرة تستحوذ على 90% من الشركات الناشئة
2300 فرصة عمل خالية بمشروع الضبعة النووي.. قدم الآن
الصحفيين تعلن موعد فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية
وزير الاستثمار: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 15.5 مليار دولار
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب
مقترح برلماني عاجل لتقنين أوضاع معلمي الحصة وإنصاف أصحاب المؤهلات
تفاصيل تصدر مصر لمؤشرات الشفافية والإفصاح للموازنة.. إنفجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يبحث التعاون وتبادل الخبرات مع غانا في 3 مجالات استراتيجية.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

استضاف البنك المركزي المصري وفدين من بنك غانا المركزي؛ بهدف اطلاع الوفد الأول على التجربة المصرية في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، وحوكمة البيانات، وتطوير الخدمات المالية، بينما استهدف الوفد الثاني الاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة في مجال الأمن السيبراني.

جاء ذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التعاون مع نظرائه من البنوك المركزية الإفريقية، 

وقد استمرت زيارة الوفد الأول عدة أيام، اطلع خلالها على تجربة البنك المركزي المصري في بناء منظومة متكاملة لإدارة البيانات، بما يشمل حوكمة البيانات، وتطبيقات التكنولوجيا الرقابية والإشرافية (SupTech & RegTech)، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في دعم السياسات النقدية، وتوقعات التضخم، وقياس مؤشرات سوق العمل، وكذلك جهود تحديث آليات الرقابة والإشراف وجمع وتحليل البيانات، بالإضافة إلى تطبيقات المساعدات الذكية (AI Chatbots)، والتي تعكس توجه البنك المركزي المصري نحو توظيف التقنيات الحديثة في دعم أعماله وتعزيز كفاءة الأداء.

وتضمنت الزيارة عرضًا لاستراتيجية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي، وتجربة الدولة في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، والجهود المبذولة لدعم التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، وتعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وإطلاق وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الرقمية. فضلًا عن استعراض أبرز المبادرات الاستراتيجية التي يقودها البنك المركزي، وفي مقدمتها شبكة المدفوعات اللحظية (IPN)، وتطبيق InstaPay، وتقنيات الترميز (Tokenization) لدعم المدفوعات الرقمية الآمنة، ومنظومة الهوية المالية الرقمية (Digital Financial Identity - eKYC)، التي تتيح التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.

وفي السياق نفسه، استمرت زيارة الوفد الغاني الثاني لمدة يومين، اطّلع خلالها على تجربة البنك المركزي المصري الرائدة في مجال الأمن السيبراني - وهي الزيارة الثانية للوفد - حيث تناولت الزيارة آليات عمل وتشغيل مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT). وفي سياق دعم الابتكار المالي الآمن، تطرقت فعاليات الزيارة إلى حوكمة الخدمات المالية الرقمية، واستعراض آليات وأطر التصريح لتطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية الحديثة قبل طرحها في الأسواق المحلية.

كما ركزت المناقشات على منهجيات تقييم المخاطر وتحديد مستويات المرونة السيبرانية من خلال "الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني" الصادر عن البنك المركزي المصري، والذي يجري التحضير لإطلاق النسخة الثانية المطورة منه؛ بهدف استيعاب التطورات المتسارعة في المشهد السيبراني العالمي، وتطبيق أدوات رقابية وتقييمية أكثر مرونة ودقة لحماية وتأمين البنوك والمؤسسات المالية.

وتأتي زيارة الوفدين الغانيين في إطار حرص البنك المركزي المصري على دعم التعاون الفني وبناء القدرات مع البنوك المركزية الإفريقية، بما يسهم في تعزيز التكامل المالي والمصرفي على مستوى القارة الإفريقية.

البنوك المركزية الإفريقية البنك المركزي المصري اخبار مصر الشمول المالي الذكاء الإصطناعي الأمن السيبراني مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية

قفزة كبيرة.. خالد عيش: صادرات الصناعات الغذائية تقترب من 4 مليارات دولار

شركة الشرب و الصرف

بيان توضيحي صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

حصاد أعمال منظومة التدريب

التنمية المحلية: تنفيذ 134 برنامجًا تدريبيًا لـ7620 متدربًا خلال 18 شهرًا

بالصور

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي

بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لتسليم 50 عقد لذوي الهمم

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد