أسوان تحتفى بأبنائها المتفوقين .. والمحافظ يهنئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2026/2025

هنأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2025/2026، معرباً عن خالص تهانيه للطلاب والطالبات ولأسرهم، ومتمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق فى حياتهم الجامعية والعملية، وأن يواصلوا مسيرة التفوق والعطاء لخدمة وطنهم.

فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، والإستثمار فى رأس المال البشرى، والإهتمام ببناء أجيال واعية ومتفوقة علمياً وأخلاقياً، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم ورعاية المتفوقين.



الإشادة بجهود الأزهر الشريف منطقة أسوان الأزهرية فى تحقيق التفوق

وفى هذا الإطار، أكد المهندس عمرو لاشين أن هذا الإنجاز المشرف الذى حققه أبناء المحافظة يعكس الجهود الكبيرة التى يبذلها الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وأيضاً للإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية بقيادة الدكتور سيد حسن ، وبمشاركة القيادات التعليمية والمعلمين، فى إعداد جيل متميز يجمع بين التفوق الدراسى والإلتزام بالقيم والمبادئ التى يرسخها الأزهر الشريف، بما يسهم فى بناء كوادر وطنية قادرة على المشاركة فى مسيرة التنمية.



أبناء أسوان نموذج مشرف فى الإجتهاد والتميز



وأشار المحافظ إلى أن أبناء أسوان أثبتوا أن الإجتهاد والمثابرة هما الطريق الحقيقى للنجاح، مؤكداً أن المحافظة تفخر بما حققه طلابها من نتائج متميزة، حيث ضمت قائمة أوائل الثانوية الأزهرية هذا العام 13 طالباً وطالبة فى الأقسام العلمى والأدبى (مبصر) والأدبى (كفيف)، وهو ما يعكس المستوى التعليمى المتميز الذى تشهده المعاهد الأزهرية بالمحافظة.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة أسوان وجاءت قائمة الأوائل على النحو التالى:

أولاً: القسم العلمى

الطالبة منه أحمد الوردانى سيف أبو ليله – معهد فتيات أسوان النموذجى – بمجموع 631 درجة بنسبة 97.8%.

الطالب يحيى محمد سيد محمود – معهد المويسات – بمجموع 621 درجة بنسبة 95.54%.

الطالب أسامة شعبان محمد حافظ محمد غنيم – معهد أسوان النموذجى – بمجموع 620 درجة بنسبة 95.38%.

الطالبة آية أحمد شعبان أحمد عثمان – معهد فتيات سلوا – بمجموع 618 درجة بنسبة 95.08%.

الطالبة أميرة أبو الحسن أحمد على – معهد فتيات كوم أمبو – بمجموع 616 درجة بنسبة 94.77%.



ثانياً: القسم الأدبى (مبصر)

الطالبة مريم أحمد سليم أحمد موسى – معهد فتيات المحاميد – بمجموع 550 درجة بنسبة 93.22%.

الطالبة حبيبة عبد الصمد محمد عبد الحميد حسن – معهد فتيات إدفو – بمجموع 540 درجة بنسبة 91.53%.

الطالبة عهد محمد على أحمد – معهد فتيات المريناب – بمجموع 531 درجة بنسبة 90%.

الطالبة منال يحيى طه أحمد عوض الله – معهد فتيات سلوا – بمجموع 531 درجة بنسبة 90%.

الطالبة نعمة محمد فكرى محمد – معهد فتيات المحاميد – بمجموع 529 درجة بنسبة 89.66%.



ثالثاً: القسم الأدبى (كفيف)

الطالبة شيماء خميس رشدى حسن سيد – معهد فتيات الصعايدة – بمجموع 493 درجة بنسبة 89.46%.

الطالب يوسف عبد الرحمن عرض جاد موسى – معهد المريناب – بمجموع 384 درجة بنسبة 69.82%.

الطالب طارق سعيد عبد الباقى عبد ربه – معهد كوم أمبو – بمجموع 377 درجة بنسبة 68.55%.



التأكيد على أن المحافظة ستظل داعمة لأبنائها المتفوقين فى مختلف المراحل التعليمية، إيماناً بأنهم الثروة الحقيقية للوطن، وأن يكونوا نماذج مشرفة تساهم فى تحقيق التنمية وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لمصر.