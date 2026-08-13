رسالة نارية من مستشار المرشد الإيراني: لن نبقى في موقع الدفاع ونستعد لحرب هجومية

أكد محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، يوم الخميس أن طهران لن تبقى في موقع الدفاع وتستعد للانتقال إلى حرب هجومية، في إشارة إلى المواجهة بين طهران وواشنطن وتل أبيب.

وقال مستشار المرشد الإيراني، "إن الاستراتيجية الحاسمة للمرشد الإيراني، والقائمة على تحول الحرب إلى حرب هجومية في حال عدم الاستجابة لمطالب إيران ستُغيّر معادلات القوة في العالم".

وأضاف مخبر عبر حسابه الرسمية بمنصة "إكس" أن "تطبيق الآلية الاقتصادية-الأمنية لمضيق هرمز سيشكل النظام الجديد الأكثر استقرارًا في المنطقة، والمستقل عن الضمانة العسكرية لواشنطن".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف إيران.

وقال إن ادعاءات واشنطن الواهية بشأن حركة السفن بصورة طبيعية عبر هرمز ليست سوى أكاذيب، ونؤكد بأن مضيق هرمز لا يزال يخضع لسيطرتنا.