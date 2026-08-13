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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مروق الغزالة.. سامو زين يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب

سامو زين
سامو زين
سعيد فراج

أطلق النجم سامو زين اليوم أحدث أعماله الغنائية، أغنيته الجديدة "مروق الغزالة"، وهي الأغنية الثالثة من مينى ألبومه الجديد "عيشني"، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية "مروق الغزالة" يقدم فيها سامو زين لجمهوره لون جديد وهو موسيقى الديسكو بوب، وهي نوع موسيقي يدمج بين إيقاعات الديسكو الراقصة القوية، وتتميز هذه الموسيقى بالطاقة العالية والتركيز على خطوط الباس المتكررة. 

ويتعاون سامو زين فيها لأول مرة مع الشاعر والملحن مروان السداوي، وأيضا مع الموزع الموسيقي، أحمد إيهاب، الذي قام أيضا بعمل الميكس والماستر، والأغنية من انتاج SZ Music، ومن توزيع شركة Digital Sound.

أعمال سامو زين 

ويذكر أن سامو زين كان قد طرح أغنية "بايظة"، والتي تعتبر مفاجأة لأول مرة قدمها ساموزين سواء في الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي، وهي مازالت حديث الجمهور والسوشيال ميديا حتى الأن، كما طرح الأسبوع الماضي أغنية "عيشني" من كلمات محمد بنداري، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقي وميكس و ماستر محمود صبري. 

ومن المقرر أن يطرح سامو زين باقي أغنيات الميني ألبوم "عيشني" خلال الأيام القادمة، بمعدل أغنية كل أسبوع.. تقول كلمات أغنية "مروق الغزالة":..

قصاده مين يتشاف ده محدش

جمبه كل الناس ببتهمش

انت لو ارقام متتعدش

لو انت كنت اساس متتهزش

قولي مين هيشوف ماهيتمش

انت قولي ازاي متتحبش

انت تمشي ازاي منتلمش

انت لو موضوع متتحلش

الكلام كان ليك و متحوش

نحكي بالتفصيل متتلمش

بمنتهي الامانه ده

احلي من الحلاوه ده

مروق الغزاله ده

اغلي من الغلاوه

زحمه عنده الباب قافل  بابهم

لو دخلنا سباق بتسبقهم

هما لسه جداد يا اقدمهم

انت لما تقوم تقعدهم 

هما لسه نجوم انت كوكبهم

احلي من الحلوين واجملهم

مين الي جامبه يبان يا المعه

منهج انت كتاب نسمعهم

سامو زين أعمال سامو زين أغاني سامو زين

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