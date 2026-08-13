سفير سلطنة عمان بالقاهرة يبحث فرص التعاون في مجال صون التراث العماني

بحث السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، مع نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي وصون التراث والهندسة والنقل البحري، فرص التعاون في مجال صون التراث العماني، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتقنيات الحديثة في توثيق المواقع والموروث الحضاري والحفاظ عليه.

كما تناول اللقاء بحث إمكانية التعاون في مجال استرداد الآثار العمانية المفقودة، من خلال دراسة السبل والآليات القانونية والفنية المتاحة.

وجرى كذلك بحث إمكانية إعداد رؤية للتعاون الأكاديمي تتيح للطلبة العمانيين الاستفادة من البرامج والتخصصات الحديثة التي تقدمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والنقل البحري، بما يسهم في بناء القدرات وتعزيز المعرفة المتخصصة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتطوير مجالات التعاون، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود سلطنة عمان في الحفاظ على تراثها وتعزيز حضورها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.