سقوط عصابة سرقة إطارات السيارات بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من تعرضه لواقعة سرقة إطارات سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 / الجارى تبلغ لقسم شرطة البساتين بالقاهرة من (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) بإكتشافه سرقة عدد ٢ جنط من سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة إطارات السيارات، وأضافا بإرتكاب عدد (7) وقائع سرقة أُخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئى النية" (3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم) "أمكن ضبطهم".





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.