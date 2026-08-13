الأسانسير وقع.. إصابة 7 أشخاص إثر اندلاع حريق داخل مول بالتجمع

شهد مول أرابيلا بالقاهرة الجديدة، منذ قليل، حالة من الذعر بين المترددين، عقب اندلاع حريق داخل أحد المطاعم، تزامنًا مع سقوط أسانسير بالمول، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

تفاصيل الحريق

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المطاعم بمول أرابيلا في التجمع، وسقوط أسانسير بالمكان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران والعمل على إخمادها قبل امتدادها إلى باقي أرجاء المول، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الجهات الأمنية تعاين الحادث

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان أسباب اندلاع الحريق وسقوط الأسانسير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.