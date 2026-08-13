1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 ارتفاعًا جديدًا، مواصلة التحركات الصعودية التي يشهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى السوق العالمية وسعر أونصة الذهب، أو داخل سوق الصاغة بمختلف الأعيرة، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين.

وجاء الارتفاع الجديد بالتزامن مع صعود سعر الذهب عالميًا، حيث سجلت الأونصة مستويات مرتفعة خلال تعاملات اليوم، فيما انعكس ذلك على أسعار الذهب في السوق، لتواصل الأسعار تحركاتها مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال الأيام الماضية.





وبحسب آخر تحديثات شعبة الذهب عبر منصتها اللحظية، جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر قبل إضافة قيمة المصنعية على النحو التالي.

سعر الذهب اليوم 13 اغسطس 2026 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، وفق آخر التحديثات الصباحية، نحو 7206 جنيهات للجرام للشراء بالصاغة.

في المقابل، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 7183 جنيهًا.

ويعد عيار 24 الأعلى من حيث درجة نقاء الذهب بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلية، ويستخدم بشكل أكبر في السبائك وبعض المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

واصل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل وفق آخر التحديثات الصباحية نحو 6305 جنيهات للجرام للشراء بالصاغة.

بينما سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 نحو 6285 جنيهًا.

ويأتي عيار 21 في مقدمة الأعيرة الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لذلك يحظى بأي تحرك في سعره باهتمام واسع من جانب المواطنين والمستثمرين والراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو بيع ما يمتلكونه من الذهب.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس

أما سعر الذهب عيار 18، فقد سجل اليوم الخميس وفق آخر تحديثات سوق الصاغة نحو 5404 جنيهات للجرام للشراء.

فيما بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 نحو 5387 جنيهًا.

ويعتبر عيار 18 من الأعيرة المنتشرة في سوق المشغولات الذهبية، خاصة مع تنوع التصميمات وانخفاض قيمة الجرام مقارنة بعياري 21 و24.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

وشهد سعر الجنيه الذهب عيار 21 بدوره ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50440 جنيهًا للشراء بالصاغة، بينما سجل سعر البيع نحو 50280 جنيهًا.

ويزن الجنيه الذهب المتداول في السوق المصرية نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21، ولذلك يتأثر سعره بشكل مباشر بالتغيرات التي تطرأ على سعر جرام الذهب عيار 21.

سعر الذهب 13/8/2026 اليوم الخميس

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر الذهب العالمي في آخر التحديثات اليوم الخميس نحو 4406 دولارات للأوقية.

ويظل سعر الأوقية عالميًا أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة أسعار الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب سعر صرف الدولار وحركة العرض والطلب محليًا.



ارتفاع كبير مقارنة بأسعار الذهب قبل 4 أيام

وتكشف مقارنة الأسعار الحالية بالمستويات التي سجلها الذهب قبل نحو 4 أيام عن ارتفاع واضح في السوق المحلية.

فقد زاد سعر جرام الذهب بنحو 225 جنيهًا مقارنة بسعره قبل 4 أيام، في الوقت الذي قفز فيه سعر الجنيه الذهب بقيمة 1800 جنيه خلال الفترة نفسها.

ويعكس هذا التحرك استمرار الاتجاه الصعودي للذهب خلال الأيام الأخيرة، وسط متابعة من المتعاملين في سوق الصاغة لأي تطورات جديدة في الأسعار العالمية والمحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة للجرام لا تشمل قيمة المصنعية والدمغة، والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن قطعة ذهبية إلى أخرى بحسب نوع المشغولات وتصميمها والشركة المنتجة لها وتكون بين 65 -300 جنيه.