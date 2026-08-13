ميرهان حسين تتألق بإطلالة صيفية على البحر وتثير تفاعل جمهورها

شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية لافتة أثناء استمتاعها بأجواء البحر في إحدى المدن الساحلية.

وظهرت ميريهان حسين على الشاطئ مرتدية فستانًا صيفيًا ملونًا بتصميم مميز، وحرصت على التقاط عدد من الصور أثناء تجولها على الرمال واستمتاعها بالأجواء الصيفية.

وأثارت الصور تفاعل متابعيها، خاصة بعدما أرفقتها بتعليق غامض قالت فيه: «مالك في إيه؟»، دون أن توضح المقصود من عبارتها، وهو ما دفع جمهورها للتفاعل معها والتعبير عن إعجابهم بإطلالتها.

وجاءت بعض تعليقات المتابعين: «ادلع يا غزال»، و«تحفة يا قمر»، و«زي الملايكة»، و«قمر كالعادة»، و«مفيش منك».

آخر أعمال ميرهان حسين

وكانت آخر مشاركة درامية لميريهان حسين خلال موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل «درش»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي وغادة طلعت.

والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين