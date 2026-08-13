جهود البحث عن ناجين من زلزال كولومبيا المدمر تدخل المرحلة الأخيرة

دخلت عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين من الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا، مرحلتها الأخيرة، مع اقتراب انتهاء نافذة الـ72 ساعة التي تعد حاسمة للعثور على أشخاص أحياء تحت أنقاض المباني المنهارة.

وأعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييلا أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجة، أسفر عن وفاة 265 شخصًا وإصابة نحو 3500 آخرين؛ فيما لايزال نحو 500 شخص في عداد المفقودين، بينما تشير قواعد بيانات مدنية إلى تجاوز عدد المفقودين 4100 شخص. وأضاف أن نحو 26 ألف أسرة تضررت جراء الزلزال.

وأفادت شبكة CBS الأمريكية بأن فرق الإنقاذ تواصل، باستخدام الكلاب المدربة والرافعات ومعدات رصد الاهتزازات، عمليات البحث في مدينتي كالي وبيريرا وغيرها، حيث يعمل رجال الإنقاذ على مدار الساعة وسط الأنقاض بحثًا عن أي مؤشرات على وجود ناجين.

وأعلن عمدة كالي أليخاندرو إيدر أن عمليات الإنقاذ "دخلت المرحلة الأخيرة".

ودمر الزلزال أكثر من 11 ألف منزل، فيما اضطرت آلاف الأسر إلى مغادرة منازلها، وسط استمرار المخاوف من هزات ارتدادية.